School must go on! Clubul Rotary Timișoara susține lupta împotriva abandonului școlar

Programul “School must go on – Școala merge înainte” derulat de Club Rotary Timișoara are ca partener firma Smart Wood România și a oferit cadouri de Paște elevilor de la Școala gimnazială din Săcălaz, care sunt în acest program de prevenire a abandonului școlar încă din 2020.

La eveniment au participat Delia Golcea, Barmayoun Akbar, Ceontea Sabin Emilian, precum și Marian Tomescu.

”Proiectul a ajuns și la Biled. Cu mare bucurie am participat astăzi alături de colegă noastră Delia Golcea coordonatorul proiectului, alături de Barmayoun Akbar și echipa Rotaract Timișoara la întâlnirea cu elevii claselor V-VIII de la școală Biled. Am discutat cu ei despre cât de important este să frecventeze cursurile de la școală, să citească o carte în loc să stea pe telefon și să pună cât mai multe întrebări profesorilor. Pe lângă cărțile făcute cadou, le-am înmânat revista “Cultură curățeniei”, proiect inițiat de colegă noastră Lia Lucia Epure”, a mărturisit Daniel Marcu.

