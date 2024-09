SCM Politehnica Timișoara întâlnește CSM Bacău, sâmbătă, în sala UVT

SCM Politehnica Timișoara întâlnește CSM Bacău, sâmbătă, la ora 11.00, în sala UVT. Partida contează pentru etapa a III-a din Liga Națională de handbal.

Cele două formații au oferit meciuri echilibrate în ultimii ani. Trei din cele mai recente cinci meciuri SCM Poli – CSM Bacău s-au încheiat la egalitate: 25 noiembrie 2022, Timișoara – Bacău 35-35

15 februarie 2023, Timișoara – Bacău 21-21, meci câștigat de alb-violeți în Cupa României, după executarea a 18 aruncări de departajare (8-7, la departajare)

3 septembrie 2023, Bacău – Timișoara 24-24

O „mutare” s-a produs în vara acestui an între cele două echipe. Reșițeanul Eduard Belchite s-a transferat de la CSM Bacău la echipa noastră.

„A fost un început de campionat foarte bun. Ne-am mișcat foarte bine și în meciul cu Focșaniul, în care am și obținut 3 puncte, dar și cu Dinamo, surprinzător. Cât despre jucătorii din Bacău, o să vină foarte motivați, deoarece au zero puncte si sunt convins ca vor veni să se lupte. Am pregătit foarte bine meciul si eu am încredere că o să obținem victoria”, a spus Eduard Belchite, inter.

Echipa timișoreană are trei puncte după primele două runde, în vreme ce Bacăul a pierdut în ambele etape.

„Venim după un meci bun făcut împotriva lui Dinamo. Băieții au reacționat bine, chiar dacă am pierdut, dar acum ne focusăm către meciul următor. Întâlnim o echipă puternică, organizată și care face bine ambele faze. Nu jucăm în sala cu care suntem obișnuiți, ci la UVT, dar sperăm să vină cât mai multă lume. Vom trata meciul foarte serios și sper să-l câștigăm”, a declarat Andrei Păiuș, antrenor secund.

Partida va fi arbitrată de cuplul Mihai Pîrvu (București) / Mihai Potîrniche (Buzău), iar observator va fi Ștefan Ciurea (Dolj).

Comentarii

comentarii