SCM Politehnica Timișoara joacă în deplasare, joi, cu Minaur Baia Mare

Liga Zimbrilor se reia după întreruperea ocazionată de cele trei meciuri de verificare jucate de naționala României. În etapa a IX-a, SCM Politehnica Timișoara joacă în deplasare, joi (11 octombrie), de la ora 18,00, cu Minaur Baia Mare.

„Ne-am pregătit bine în ultimele zece zile, am consolidat relațiile de joc și mă bucur din tot sufletul că a revenit Marius Sadoveac. Eu sper să reușim un joc bun cu Minaur și să obținem puncte. Ideea este că trebuie să creștem de la meci la meci: partida cu Dinamo ne-a dat multă încredere. Vreau că aceasta să fie un etalon și de acum încolo să creștem în joc”, spune Horvath Attila, antrenor principal.

Marius Sadoveac revine mâine, într-un meci oficial, după ce a jucat și sâmbătă, în partida de verificare cu CSM Oradea. Pe de altă parte, pivotul Constantin Enculescu a suferit o accidentare la gleznă, la un antrenament, și are nevoie de o intervenție chirurgicală. Perioada de absență este estimată la trei luni.

„Este o pierdere destul de mare, pentru că acest tânăr a progresat vizibil și aducea un plus când apelam la el, atât în atac, cât și în apărare. Așa e viața: de când am început campionatul nu am prins nici măcar un meci în formulă completă, dar mergem înainte. Avem încă doi pivoți de valoare și sper să nu simțim lipsa lui Tică atât de mult”, mai spune Horvath Attila.

