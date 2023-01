SCM USV Timișoara – rugby: 14 jucători au fost prezenți la primele două ședințe de pregătire din 2023

Echipa SCM USV Timișoara de rugby s-a reunit după pauza de iarnă, care a durat cinci săptămâni. 14 jucători au fost prezenți luni, la primele două ședințe de pregătire din 2023, una la sala de forță, una la stadionul Gheorghe Rășcanu.

Cei 14 sunt sunt: Dorin Lazăr, Alexandru Bucur, Manumua Tevita, Sikote Joji, Andrei Mureșan, Robert Murariu, Khvicha Jgerenaia, Feofaaki Holoia, Sebastian Vasilovici, Silvanus Godwin, Nsuku Baloyi, Dragoș Lucan, David Trăușan și Sebastian Sârbu.

Alți 13 jucători sunt la selecționatele tricolore: 12 la România A, iar Dănuț Jipa la naționala de rugby în șapte. Iulian Macovei se alătură lotului mâine, iar Mosese Digo sosește în prima zi a săptămânii viitoare, fijianul Tiqe Iliesa și kenyanul Malcolm Mamboleo Onsando (jucător transferat de la Dinamo București) urmând a începe antrenamentele cu lotul după ce vor primi viza de România.

O noutate importantă a apărut în staff-ul tehnic, unde antrenorului principal Valentin Calafeteanu i se alătură un alt rugbist de calibru al României, Valentin Popârlan, ce pune capăt carierei de jucător și devine antrenor pentru pachetul de înaintare.

„Încă nu pot să-mi descriu sentimentele, sunt contradictorii, dar totodată îmi face plăcere noua postură în care mă aflu. Sper s-o onorez, așa cum am făcut și pe teren, să fac performanță pentru Timișoara și ca antrenor. Am făcut pațial treaba asta și în perioada anterioară, dar m-am ocupat doar de margini, dar acum sunt – ca să spun așa – „full job”. Îmi doresc mult să-i ajut pe cei tineri să evolueze, să-și atingă potențialul maxim, să le împărtășesc din cunoștințele dobândite chiar pe acest teren, să dezvolt cultul de a câștiga cât mai multe trofee și cât mai multe meciuri, căci până la urmă meciurile câștigate aduc trofee. În ceea ce-i privește pe cei mai experimentați, vreau să-i ajut să redescopere pasiunea de a juca și a-și face frumos sfârșitul de carieră”, spune Valentin Popârlan, antrenor pentru pachetul de înaintare.

„Popi” a cucerit în ultimul deceniu zece trofee sub culorile Timișoarei: patru titluri de campion, cinci Cupe ale României și o Cupă a Ligii. SCM USV Timișoara va face pregătirea de iarnă pe plan local, campionatul urmând a începe la 1 aprilie.

Comentarii

comentarii