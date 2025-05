Școala de Vară de Drept Comparat cu tema „Challenges of climate change in comparative law”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, sub egida Faculté Internationale de Droit Comparé

Școala de Vară de Drept Comparat cu tema „Challenges of climate change...

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate, în parteneriat cu Université de Strasbourg (Franța), Universitat Autónoma de Barcelona (Spania) și Université du Luxembourg (Luxemburg), sub egida Facultății Internaționale de Drept Comparat (Strasbourg), organizează la Timișoara, în perioada 18-25 mai 2025, Școala de Vară de Drept Comparat cu tema „Challenges of climate change in comparative law”.

Evenimentul marchează reluarea programelor Facultății Internaționale de Drept Comparat din Strasbourg, centru de excelență recunoscut în domeniul dreptului comparat. Creată în anul 1961 sub egida Asociației Internaționale de Drept Comparat de pe lângă Facultatea de Drept din Strasbourg, Faculté Internationale de Droit Comparé reprezintă cea mai veche instituție europeană de învățământ universitar în domeniul dreptului comparat și al marilor sisteme juridice contemporane. De la înființarea sa, Facultatea Internațională de Drept Comparat a promovat dreptul comparat ca instrument prin care politicile legislative naționale au integrat standarde europene și internaționale, iar ordinile juridice naționale au comunicat între ele.

În ultimele decenii, programele Facultății Internaționale de Drept Comparat, organizate în trei cicluri, în limbile franceză și engleză, au implicat colective multinaționale de profesori din universități aparținând diferitelor sisteme juridice și au fost destinate formării tinerilor juriști. Peste 5000 de participanți din toate țările europene și din afara Europei au avut ocazia să beneficieze de experiența programelor desfășurate la Strasbourg și în alte universități europene. Grație profesorului Vlad Constantinesco, timp de mai mulți ani decanul Facultății Internaționale de Drept Comparat, tinerii juriști din România, alături de colegii lor din țările Europei Centrale și de Est, au avut după anul 1989 ocazia de a studia dreptul comparat și marile sisteme juridice contemporane și de a cunoaște profesori reputați de la universități de prestigiu din Europa.

După o perioadă de întrerupere, programele Facultății Internaționale de Drept Comparat sunt reluate prin organizarea de către Facultatea de Drept din Timișoara, împreună cu cele trei importante universități europene amintite mai sus, a unei școli de vară destinate studenților de elită din programele de masterat și doctorat în Drept, urmărind aprofundarea de către aceștia a studiului dreptului comparat. Sub forma unui Erasmus+ Blended Intensive Program care a primit acreditarea European Law Faculties Association (ELFA), școala de vară de la Timișoara va oferi celor peste 30 de participanți, în dialog cu profesori invitați de la facultățile de drept organizatoare, prelegeri, studii de caz și procese simulate care vor pune în discuție probleme actuale ale dreptului mediului, analizate prin prisma metodelor dreptului comparat.

Programul este susținut de Universitatea de Vest din Timișoara și de Fundația Universității de Vest din Timișoara, precum și de Banca Transilvania, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang și KMPG Legal | Toncescu și Asociații.

