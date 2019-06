Școala de vară la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Cea de a XVIII-a ediție a Școlii de Vară „Comunicare și interculturalitate” se desfășoară în aceste zile la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Este o ediție internațională, care se bucură de participarea profesorilor și a specialiștilor din România, Albania, Muntenegru, Serbia, Liban, Franța, Macedonia etc. Organizată cu sprijinul Primăriei Arad prin Centrul Municipal de Cultură, evenimentul din acest an propune dezbateri pe teme diverse precum multiculturalitatea în spațiul balcanic, populism și religie, marketingul digital, rolul mass mediei în societatea albaneza etc. Printre invitați se numără prof. univ. dr. Ciprian Preda -Universitatea de Vest din Timișoara, cercetător asociat al Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, prof. univ. dr. Ștefan Bratosin (Universitatea Paul Valéry Montpellier 3-EA 7400, director ESSACHESS Franța), responsabil științific conf. univ. dr. habilitat Mihaela Alexandra Tudor (Universitatea Paul Valéry Montpellier 3-Corhis EA 7400, Franța), Lucian Liviu Albu, Academician, directorul Institutului de Prognoză Economică, Academia Română, Florin Groza – Președinte onorific al Centrului pentru Strategii Balcanice (România), prof. univ. dr. Branko Banovic – Universitatea Donja GORICA (Muntenegru). „Este o ediție care se bucură de o largă participare internațională din partea specialiștilor și a profesorilor universitari, dar și din partea studenților care s-au înscris cu multe lucrări în cadrul acestei ediții a școlii de vară. Un eveniment de tradiție, ajuns la cea de XVIII-a ediție, derulat an de an cu sprijinul autorităților locale, tradiție care, sperăm noi, o vom continua și în anii ce urmează. Mulțumesc celor care au răspuns invitației noastre și participă în aceste zile cu lucrări în cadrul secțiunilor Școlii de Vară, precum și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului,” a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

Deschiderea festivă a avut loc joi, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în prezența reprezentanților Prefecturii și ai instituțiilor publice locale. Au adresat un cuvânt de bun venit rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile, Nicoleta Moț, consilier în cadrul Cancelariei Prefecturii Arad, prof. univ. dr. Ștefan Bratosin și conf. univ. dr. habilitat Mihaela Alexandra Tudor de la Universitatea Paul Valéry Montpellier, Florin Groza – Președinte onorific al Centrului pentru Strategii Balcanice (România).

Comentarii

comentarii