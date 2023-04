Școala Profesională Duală: Continental începe pregătirile pentru următorul an școlar

Continental, companie tehnologică, continuă să susțină dezvoltarea sistemului de învățământ profesional dual, la nivel național, în comunitățile în care își desfășoară activitatea și este un partener strategic în asigurarea stagiilor de pregătire ale tinerilor.

Compania este, încă din 2012, unul dintre inițiatorii reintroducerii educației profesionale în sistemul de învățământ. În cei 11 ani care au trecut de atunci aproape 700 de elevi au urmat stagii de practică în sediile Continental din Carei, Timișoara, Brașov și Sibiu, în timp ce mulți dintre aceștia au fost angajați în fabricile sau centrele de inginerie ale companiei. Pentru anul școlar 2023-2024, compania oferă peste 100 de locuri tinerilor care doresc să învețe o meserie care nu doar că le oferă un viitor, ci și pune viitorul în mișcare.

“Învățăceii de azi sunt colegii noștri de mâine. Învățământul profesional dual reprezintă o șansă pentru tineri de a deprinde acele abilități practice, încă din timpul școlii, de care companiile au mare nevoie. Continental oferă o paletă largă de specializări la care elevii se pot înscrie și pot beneficia de îndrumarea mentorilor noștri care îi ghidează timp de trei ani până ce devin independenți la locul de muncă. Pe lângă beneficiile oferite – masă și cazare gratuite, dublarea de către companie a bursei oferite de stat etc. – elevii își vor desfășura activitatea într-o industrie care modelează viitorul mobilității”, spune dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental Romania.

În perioada 3-7 iulie are loc înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional dual, iar etapa a II-a de admitere are loc în perioada 25-27 iulie 2023.

Elevii au oportunitatea de a își desfășura modulele de practică (de la 5 săptămâni în clasa a IX-a și până la 18 săptămâni în clasele a X-a și a XI-a), în cadrul Continental, atât în centrele de cercetare și dezvoltare și în cele de producție cu tehnologie de ultimă oră, cât și în cadrul Technical Training Centers – laboratoare dedicate calificării în sistem dual, special concepute pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă (operatori și tehnicieni).

La finalizarea studiilor, în baza performanței, aceștia au șansa să se angajeze în cadrul companiei pe poziții de operator sau tehnician, iar ulterior chiar să-și continue studiile și să acceseze la un moment dat un job de inginer.

Continuarea tradiției la Carei

Proiectul “Școala duală” la ContiTech Carei a început în septembrie 2012, în colaborare cu Liceul Tehnologic “Simion Bărnuțiu”, în momentul semnării unui contract cadru pentru școlarizarea a 15 elevi.

În fiecare an, elevii înscriși în cadrul acestei forme de învățământ au fost sprijiniți de mentori să-și însușească abilitățile de care au nevoie pentru o carieră de succes în domeniul automotive. Tinerii care se află în acest moment în practică la ContiTech Carei învață în atelierul de mentenanță ce înseamnă să fii lăcătuș și acumulează cunoștințele necesare de la specialiști cu o experiență vastă pentru acest profil. Pentru anul școlar 2023-2024 compania a încheiat un parteneriat pentru 12 noi locuri.

Mai mult decât atât, din anul școlar 2023-2024 ContiTech va începe o nouă colaborare, de data aceasta cu Liceul Teologic Romano-Catolic “Ham Janos”. Șase elevi își vor începe călătoria de învățare în departamentul de Smart Automation & Process Engineering, pentru specializarea de electronist aparate și echipamente.

Mai multe locuri de practică la Timișoara

Sediile Automotive și Anvelope din Timișoara s-au implicat activ, încă de la reînființarea educației profesionale, în implementarea și apoi dezvoltarea sistemului dual de învățământ, în România. În cei 11 ani de parteneriat cu Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” din Timișoara, compania a format și specializat peste 300 de elevi în diferite domenii, mulți dintre ei alegând să continue cariera la Continental. Doar în acest an, peste 60 de elevi urmează modulele de practică la sediile companiei.

În acest an, la Continental Automotive Timisoara 36 de elevi de la specializările electromecanic, electrician aparate și echipamente electrice și operator CNC sunt mentorați în cadrul companiei.

Beneficiile programului Continental pentru elevii care urmează școala profesională și urmează stagiile de pregătire aici sunt numeroase: bursa lunară, masa gratuită la cantina companiei în timpul practicii, echipamente de lucru și prioritate la angajare.

La fabrica de anvelope, 25 de elevi sunt în practică în acest an, iar pentru următorul an școlar a fost mărit numărul de viitori electricieni pregătiți în unitatea de producție și, în plus, o întreagă clasă de mecanici este așteptată la stagiile de practică. Specializările în cadrul fabricii sunt: electrician aparate și echipamente electrice / mecanic echipamente hidraulice și pneumatice. Beneficiile oferite sunt la fel ca și în cazul fabricii de componente electronice.

“Noi suntem aici ca să îi învățăm cum să manipuleze echipementele pe care le folosim în companie, ce înseamnă să lucrezi într-o echipă internațională și cum să îndeplinești la timp diverse cerințe de care depinde buna finalizare a unui proiect. Elevii nu învață numai o meserie, ci sunt ajutați să înțeleagă cum funcționează întreaga companie, cât de important este rolul lor și cum influențează crearea viitorului auto. Chiar pot spune: <<Uite, la mașina aceea am lucrat și eu o perioadă>>”, a spus Robert Izmendi, mentor în cadrul sediului automotive al Continental în Timișoara.

Așadar, pentru următorul an școlar, în orașul de pe malurile Begăi sunt zeci noi locuri de practică disponibile în cele două locații Continental.

„Dual” de succes la Sibiu

La Sibiu, învățământul profesional dual se bucură de un real succes, cu peste 130 de elevi ce studiază în acest moment în clasele Continental la Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu.

Pentru anul școlar 2023-2024, Continental Sibiu propune 60 de locuri noi în clasele a IX-a Continental, în sistem dual, din care 30 disponibile la Colegiul Tehnic Energetic, specializarea electronist aparate și echipamente, și 30 de locuri la Liceul Tehnologic „Independența”, specializarea electromecanic utilaje și instalații industriale.

“Trăim în era tehnologiei, așa că probabil oricărui elev o să-i placă la Continental. Aici înveți lucruri faine, interacționezi cu tehnologie modernă și lucrezi mult în echipă. Deci dacă îți faci prieteni la școală, e posibil să-i ai ca și colegi în continuare și la job. Eu, de exemplu, lucrez de peste un an, dar fac și liceul la seral pentru că vreau să mă înscriu și la o facultate, să mă fac inginer mai târziu. Vii la Continental, știi o treabă. Eu zic că merită!”, explică Gabriel, unul dintre cei peste 70 absolvenți ai claselor Continental din Sibiu și angajat al companiei pe o poziție de tehnician.

Încă din anul 2018, Continental Sibiu se implică activ în promovarea și dezvoltarea învățământului profesional dual, observând de la an la an cum interesul pentru aceste clase crește. În prezent, compania oferă elevilor burse, transport și cazare, subvenție la cantina din locație, premii școlare, în valoare de peste 130.000 EUR/an și în plus continuă investițiile în modernizarea laboratoarelor și sălilor de curs, precum și a Technical Training Center-ului din locație dedicat dezvoltării competențelor practice ale elevilor.

