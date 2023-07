Scriitorii aflați la început de drum din Banat își pot înscrie manuscrisul în concursul de debut literar Primul roman

În perioada 15 iunie – 15 iulie 2023, scriitorii aflați la început de drum din Banat și din întreaga țară își pot înscrie manuscrisul în concursul de debut literar „Primul roman“, ediția a III-a.

Manuscrisele trimise la adresa primulroman@litera.ro vor ajunge să fie citite de un juriu prestigios, iar cel mai bun manuscris va fi publicat în colecția „Biblioteca de proză contemporană“, Editura Litera. Colecția acordă atenție debuturilor și prozei cu o perspectivă epică nouă, pentru a întregi peisajul cărții românești cu viziuni narative inedite.

Iată cine face parte din juriul concursului de debut literar „Primul roman“, ediția a III-a:

Doina Ruști, președinta juriului, a scris romane cu miză socială puternică, apreciate de critica literară, traduse și premiate, între care cele mai cunoscute sunt: Fantoma din moară (2008), Lizoanca (2009), Zogru (2006), dar și trilogia fanariotă, compusă din Homeric (2019), Mâța Vinerii (2017) și Manuscrisul fanariot (2015), Paturi oculte (2020). Cel mai recent roman al său este Ciudățenii amoroase din Bucureștiul fanariot (2022), urmat de un volum de povestiri: Depravatul din Gorgani. Alte 52 de ciudățenii (2023)

Traduse în peste 15 limbi, inclusiv în chineză, scrierile sale s-au bucurat de exegeze și de recenzii laudative în numeroase publicații internaționale. Printre cele mai recente traduceri se numără ediția a doua a romanului L’omino rosso (2021, Roma), The Book of Perilous Dishes (2022, Londra), Zogru (2022, Marsilia). Printre altele, a primit Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România (2008) și Premiul Ion Creangă, al Academiei Române (2009).

Doina Ruști coordonează colecția Biblioteca de Proză Contemporană, la Editura Litera, este scenaristă și ține cursuri de scriere creativă la Universitatea din București.

„Cel mai greu moment din viața unui scriitor este debutul, iar dintre multele moduri de a scoate o carte, debutul prin concurs se află pe primul loc. Romanul ales din 100 de romane își face după aceea loc pe piață și în literatură, iar satisfacția scriitorului întărește atât de necesara încredere în sine. Un concurs de debut e o încercare și un mod gratuit de a te măsura cu cel mai bun din generația ta. Este o șansă, pe care editura Litera o oferă o dată pe an. Vă așteptăm!” Doina Ruști

CRISTINA BOGDAN

Cristina Bogdan este conferențiar și decan al Facultății de Litere a Universității din București. Specialistă în istoria mentalităților și antropologie culturală, cu un doctorat în filologie (co-tutelă româno-franceză), obținut în 2007, face parte dintr-un număr însemnat de organizații academice naționale și internaționale. A publicat numeroase studii și cărți, cea mai cunoscută fiind „Moartea și lumea românească premodernă. Discursuri întretăiate“ (2016), volum nominalizat la Premiile „Observator cultural“, pentru cea mai bună carte de eseuri a anului 2016.

A coordonat mai multe volume colective, cu studii în română și în limbi străine (franceză, engleză, italiană, germană). A prezidat mai multe evenimente internaționale, printre care și cel de⁠-⁠al XIX⁠-⁠lea Congres dedicat studiilor despre Dansurile macabre și arta macabră în general (București, 2021). Este și directorul revistei culturale săptămânale „Ficțiunea. OPTm“.

„Dacă ați scris un roman și vreți să-i aflați valoarea, înscrieți-vă la concursul de debut organizat de Editura Litera și ajuns, în acest an, la cea de-a treia ediție. Nu mai e la modă astăzi literatura de sertar, e nevoie de curaj pentru a-ți trimite textele în lume și a le afla, mai ales prin ochii cititorilor profesioniști, nivelul. Îndrăzniți, concursul Primul Roman este șansa oricărui debutant de a fi publicat și promovat de una dintre cele mai importante edituri din România. Și nu uitați de versul lui Radu Vancu, potrivit căruia „literatura este ceea ce deblochează toată lumina captivă în noi”. A scrie un text și a-i da drumul să zboare liber către posibilii lui destinatari este un gest prin care sporiți lumina și frumusețea lumii.” Cristina Bogdan

EMANUELA ILIE

Emanuela Ilie este conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Este autoarea mai multor volume de critică și istorie literară: Fantastic şi alteritate, Editura Junimea, 2013; Hieroglifele poeților, Editura Timpul, 2008; Basarab Nicolescu. Eseu monografic, Editura Timpul, 2008; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Curtea Veche, 2009; Dicționarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. Cărți. Teme, Editura Fundația Culturală Poezia, 2011; Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Institutul European, 2013; Corpuri, exiluri, terapii, Editura Cartea Românească Educaţional, 2020. A coordonat, editat sau co-editat mai multe volume colective. Face parte din colegiul de redacţie al mai multor publicaţii și scrie cu regularitate în câteva reviste culturale. Pentru activitatea critică, a primit mai multe premii și distincţii, cel mai recent fiind Premiul naţional pentru critică literară, acordat de Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Armenilor din România, în cadrul Festivalului Naţional „Garabet Ibrăileanu” (2021).

„Ca ființă care s-a încumetat, ea însăși, să se scrie (ba chiar de mai multe ori…), știu bine ce înseamnă a fi stăpânit sau, dacă vreţi, posedat de o carte care abia așteaptă să iasă la lumină. Noica avea dreptate comparând, în superbul său Jurnal filosofic, această stare cu aceea a unui îndrăgostit („Cartea pe care aștepţi s-o scrii. Să fii sub stăpânirea unui singur lucru, a unui singur sens. Să faci toate celelalte gesturi ale vieţii, dar ele să nu fie altceva… Așa trebuie să fie când ești îndrăgostit.”). Cred totuși că, din când în când, cea mai adevărată formă de iubire pe care am putea-o manifesta faţă de propriile noastre texte este, tocmai, eliberarea lor în lumea cititorilor care abia le așteaptă. Așa încât nu vă pot îndemna decât … să îndrăzniţi să ieșiţi cât mai repede de sub această minunată stăpânire!” Emanuela Ilie

LIGIA PÂRVULESCU

Ligia Pârvulescu s-a născut în București. A absolvit cursurile Facultății de Drept a Universității București și pe cele ale Facultății de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București, urmate de un master în Muzeologie și Patrimoniu Cultural. A urmat cursuri de dans și de istoria artei, precum și cursuri de muzică la Școala de Artă București. A lucrat ca avocat, specialist în comunicare, în publicitate și relații publice, consultant de dezvoltare personală, iar în prezent, fiind pasionată de domeniul medical și având o mare înclinație pentru a ajuta oamenii, lucrează ca asistent medical de chirurgie.

A publicat poezii în revistele literare Familia, Oglinda Literară, Subcapitol, DLITE, Ficțiunea OptM, Lettres Capitales (poezii traduse în franceză) etc. În 2014 debutează cu volumul de poeme Fluvii de asfalt, Casa de Editură Max Blecher. Pentru romanul Translucid primește premiul „Primul roman”, 2021, acordat de Editura Litera, unde este publicată în același an. Romanul a primit premiul Chrysalys 2022 al European Science Fiction Society/EUROCON Award (Luxemburg, 2022) și premiul AntareSFest 2022. În 2022 apare Intracranian, volum de poeme publicat la Casa de Editură Max Blecher. În prezent lucrează la un nou roman.

„Un concurs, mai ales un concurs literar, presupune curaj. Curajul de a te dezvălui celor care vor citi ceea ce ai scris. De a-ți asuma ceea ce ai scris. De multe ori mă gândesc că scrieri literare importante au rămas poate în vreun sertar al unui om talentat căruia, din păcate, i-a lipsit un minut de curaj pentru a lăsa un plic într-o cutie poștală sau pentru a apăsa butonul send. Nu trebuie decât atât, o clipă. Și, indiferent dacă într-un concurs câștigi sau pierzi, tot câștigi: o nouă experiență și poate și o nouă autocunoaștere. Așa că îndrăzniți să trimiteți ceea ce ați scris: vom câștiga cu toții.” Ligia Pârvulescu

Invitația de a participa la concurs este înaintată persoanelor fizice cu cetățenie română, cu vârsta de peste 18 ani, care nu au publicat niciun roman până la data definitivării concursului, respectiv nicio operă epică unitară, mai lungă de 25.000 de cuvinte.

Textul înscris în concurs va putea aborda orice temă și va respecta canoanele speciei literare (roman). Va conține minimum 60.000 de cuvinte și maximum 120.000 de cuvinte. Textele creațiilor literare vor fi scrise în limba română, editate în Word, cu diacritice și cu ortografia în vigoare. Fontul folosit va fi Arial, de mărimea 12, la 1,5 rânduri (spațiul între rânduri va fi de 1,5).

Creațiile literare se vor trimite pe e-mail, în format doc. (ca atașament), la adresa primulroman@litera.ro (între 15 iunie și 15 iulie) și vor fi însoțite în mod obligatoriu de Fișa de participare, cu următoarele date personale: nume, prenume, vârsta, adresa poștală, adresa de e-mail, număr de telefon, titlul romanului înscris în concurs, o scurtă descriere a acestuia (max. 150 de cuvinte), numărul de cuvinte.

Click aici pentru a consulta Regulamentul oficial al concursului și Fișa de participare.

VĂ REAMINTIM CĂ PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ESTE: 15 IUNIE – 15 IULIE 2023 ȘI INCLUDE PATRU ETAPE:

Etapa 1: 15 iunie – 15 iulie – ÎNSCRIERE

Etapa 2: 20 iulie – 15 octombrie – JURIZARE

Etapa 3: 15 – 20 octombrie – ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Etapa 4: octombrie 2023 – FESTIVITATE DE PREMIERE

„Biblioteca de proză contemporană“ face parte din portofoliul Editurii Litera și este coordonată de scriitoarea Doina Ruști. În momentul de față, colecția însumează un număr important de prozatori din toate generațiile, autori de roman în mare parte, unii dintre ei debutanți.

Comentarii

comentarii