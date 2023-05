Scrimerii din Timișoara – la concursul internațional din Serbia, „Cupa Internațională Novi Sad”

După ce scrimerii de la Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara au luat 7 medalii la cele 8 categorii la care au participat, dintre care 4 de aur, cu ocazia evenimentului MARATONUL SCRIMEI CLUJENE organizat de către clubul Atlas Invictus din Cluj, competiție la care au concurat peste 300 de sportivi din România, Ungaria, Moldova, Serbia și Bulgaria, la arma floretă, pentru aceștia urmează concursul de la Novi Sad.

În data de 20 mai 2023 tinerii sportivi sunt invitați să participe la un concurs internațional de scrimă în Serbia, „Cupa Internațională Novi Sad”, iar categoriile de vârstă participante sunt: copii sub 13 ani, copii sub 15 ani, juniori (sub 20 de ani) și seniori. Clubul Sportiv FLORETA va participa cu 20 de sportivi la toate categoriile de vârstă.

Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara s-a înființat la începutul anului 2015 fiind singurul club de scrimă din Timișoara destinat copiilor și adulților. Clubul de scrimă a fost înființat de doi campioni ai României la scrimă: Iulian Teacă și Moisuc Teofil.

În prezent, cursurile sunt frecventate de aproximativ 140 de copii de vârste diferite.

„Totodată, clubul nostru constituie un răspuns la cererile tot mai numeroase ale iubitorilor de sport, în general, dar și ale celor interesați de performanță, care doresc să cunoască și alte aspecte din sportul de performanță. Clubul își asumă responsabilitatea pentru atingerea înaltei performanțe prin profesionalism cu aportul substanțial al specialiștilor implicați în instruirea și antrenarea sportivilor” – Iulian Teacă, antrenor de scrimă la Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara.

Scrima este un sport special și are multe avantaje care contribuie la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copiilor, iar copiii învață să lucreze în echipă, își dezvoltă mecanismele gândirii, nivelul de concentrare, dar și calitățile motrice.

Fiecare dintre probele scrimei – spadă, floretă sau sabie – are particularități și regulament propriu, copiii având șansa de a-și alege proba care le place și de a fi creativi pe planșa de scrimă, de a face strategii, de a anticipa mișcările adversarului. Nu în ultimul rând, au șansa de a face parte într-o familie frumoasă, familia de scrimeri, alături de ceilalți sportivi.

