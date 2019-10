Se anunță un viitor strălucit pentru copiii excepționali din Timiș

Cu toate că Centrul Judeţean de Excelenţă Timiş ( CJEXTM ) nu a avut o relaţie prea bună cu Consiliul local al Primăriei Municipiului Timișoara, copiii de excepție ai județului Timiș vor avea unde să-și antreneze talentele. CJEXTM își începe activitatea în anul şcolar, 2019 -2020, ca unitate conexă a MEN, cu finanţare asigurată din bugetul ministerului.

După ce în colaborarea cu PMT, s-a întârziat alocarea bugetară şi plata salariilor cu câte șase – nouă luni, în fiecare an, Inspectoratul Școlar Județean Timiş a demarat toate procedurile legale, astfel încât Centrul Judeţean de Excelenţă să își poată desfășura activitatea în condiții cât mai bune, măcar în acest an școlar.

Au fost selectați profesorii care urmează să colaboreze cu Centrul de Excelenţă, urmând să se defășoare, până pe 15 octombrie, și înscrierea elevilor. În a doua jumătate a lunii sunt programate testele de selecţie şi selecţia propriu-zisă, astfel încât de la 1 noiembrie activitatea să se desfăşoare din plin.

Ȋnscrierea elevilor se poate efectua online, complectând un formular care se găseşte pe site-ul instituţiei (www.cjextm.ro) sau direct la secretariatul situat pe strada Cornelia Sălcianu nr 11, între orele 10 şi 14.30

Pentru 2019 – 2020 sunt propuse 18 secţii: Limba română, Limbi clasice – liceu, Matematică, Limba engleză, Limba franceză, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Stiinţe socio – umane – liceu, Religie ortodoxă – liceu, Arte vizuale, Muzică –intrumente, Coregrafie, Teatru – liceu, Informatică și Robotică.

Prof. Gizela Fuioagă, directorul insituției, anunţă și că CJEXTM este câştigătorul unui proiect ERASMUS+, devenind primul şi singurul centru de excelenţă din ţară, care primește finanţare europeană pentru perfecţionarea profesorilor în domeniul elevilor supradotaţi. În cadrul proiectului „Educatori pentru elevi talentaţi şi supradotaţi” sau „E-TAGS” (Educators for Talented And Gifted Students), 20 de cadre didactice vor beneficia de mobilități europene, pentru care au alocați 46.925 de euro.

„Proiectul a fost conceput pentru a satisface nevoile de formare în domeniul elevilor supradotaţi, a competenţelor sociale, inteligenţă emoţională şi modernizarea metodelor de predare-învăţare. Planul european de dezvoltare a CJEXTM vizează creşterea calităţii serviciilor oferite de instituţie, atât prin formarea cadrelor, cât şi prin colaborări, parteneriate şi schimburi de experienţă cu instituţii similare din Europa”, a transmis, într-un comunicat, Gizela Fuioagă.

Mobilităţile propuse în proiect sunt:

1. 06 – 12.04.2020: “Gifted Students” – organizat de AplicaProposta lda-BragaMob -Portugal, locaţie: Braga, Portugalia.

2. 29.06 – 03.07.2020: “ Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions (EMIN)”- oferit de ShipCon Limassol Ltd, locaţie: Palermo, Sicilia, Italia.

3. 06 – 10.07. 2020: “Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom” – oferit de Andrioti School & Lifelong Training Centre – Grecia, locaţie: Corfu, Grecia.

4. 20 – 24.07.2020: “Super teachers of 21 st Century” – oferit de Anatolia Education and Consulting – Turkey, locaţie: Barcelona, Spania.

