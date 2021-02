Se întoarce iarna! Temperaturi de până la -14oC, în nopțile din acest sfârșit de săptămână, în vestul țării

Meteorologii de la ANM Banat-Crișana arată, în buletin de prognoză de miercuri, 10 februarie, o răcire semnificativă a vremii, începând de joi. În nopțile de vineri spre sâmbătă și de sâmbătă spre duminică, minimele coboară până la -9oC. În plus, continuă să fie prezente și precipitații: joi sub formă de ploaie și lapoviță, iar de vineri și sub formă de ninsoare.

Miercuri, maximele termice, de până la 13oC, continuă să fie ridicate pentru această perioadă în județul Timiș, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși local 15-25 l/mp. Noaptea, minimele se vor situa între 0 și -3oC.

Joi, maximele, în regiunea Banat-Crișana, nu vor mai depăși 10oC, vântul va sufla cu până la 65 km/h, iar spre seară, pe lângă ploi, vor fi și fenomene de lapoviță și ninsoare. Noaptea, se ating minime de până la -14oC.

Vineri și sâmbătă, până și maximele termic au valori negative, între -9 și -3oC, în prima zi, și între -6 și -1oC în cea de-a doua.Ninsori pe arii extinse vor fi doar vineri dimineață, în rest vor apărea doar local fulguieli slabe, în special la munte. Noaptea, temperaturile minime rămân în jurul a -10oC, meteorologii așteptându-se ca cele mai scăzute să fie de -13oC.

Începând de duminică, vremea se va încălzi ușor, dar va rămâne rece pentru mijlocul lunii februarie. În schimb, vor reapărea ninsorile pe spații mai largi.

