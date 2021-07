Se pregătește haos pentru mașini, pe 24 și 25 iulie, în zona centrală a Timișoarei. Pietonii și bicicliștii vor avea, în schimb, curse, concerte și filme

De sâmbătă, 24 iulie, ora 18.00, până în seara de duminică, 25 iulie, Primăria Timișoara pregătește acțiunea „Străzi pentru comunitate”. Astfel, trei străzi centrale din municipiu vor deveni pietonale. Vor fi organizate concerte, difuzate filme și pregătite mai multe acțiuni pentru pietoni și bicicliști. În total, 250.000 de lei va plăti primăria, prin Casa de Cultură, pentru organizarea evenimentului.

„Vom închide mai multe străzi în centrul Timișoarei și le vom deschide, de fapt, pentru pietoni, bicicliști, toată comunitate. Conceptul este că vrem să arătăm că spațiul public poate fi pus la dispoziție pentru toată lumea. Nu este per se un spațiu care trebuie să fie pus la dispoziție doar mașinilor, ci este un spațiu care poate fi folosit de toată comunitatea în feluri diferite. Vrem să arătăm că putem să dezvoltăm spațiul public în cartiere nu doar pentru mașini, ci, de fapt, și pentru bicicliști, pietoni, copii, oameni în vârstă”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Cele trei zone principale închise pentru mașini vor fi:

, între Circumvalațiunii și Gh. Dima, unde o bandă de circulație va fi rămâne dedicată doar pietonilor bicicliștilor, celor cu trotinete și alte mijloace de transport asemănătoare. „Vrem să arătăm cât de ușor ar putea fi să ajungi în centru și altfel decât cu mașina”, a explicat Fritz; C. Brătianu și 20 Decembrie , de la sensul giratoriu de la Michelangelo până pe C.D. Loga. Aici va fi o zonă de activități, ecrane cu filme, concerte și alte acțiuni;

„Nu închidem pentru cultură, ci deschidem pentru oameni. Ăsta cred că este cel mai important lucru pe care trebuie să îl reținem. Am fost foarte atenți să nu cumva să creadă cineva că închidem străzile ca să facem evenimente culturale și după aceea să se răsfrângă asupra culturii antipatia șoferilor. Deschidem pentru oameni să vedem câte da fain este să ajungi fără niciun fel de obstacole de pe Circumvalațiunii până în centru fără gropi, fără să te deranjeze alte lucruri”, a declarat Camelia Mingasson, directoarea Casei de Cultură.

Evenimentele, a precizat aceasta, vor începe de sâmbătă seară, pe Gh. Lazăr, cu o „cursă a bicicletelor” și mesaje transmise cu zmeie pe Gh. Lazăr. În aceeași seară, în zona Pieței Huniade va avea loc un concert. Ziua de duminică va fi dedicată copiilor și familiilor, fiind pregătite acțiune sportive și recreative. Atât acestea, cât și filmele care vor rula vor avea o „tendință ecologică”. La final, va fi organizată o nouă cursă. Încă nu este decis dacă va fi tot cu biciclete sau cu alergători.

„Străzi pentru comunitate” are alocați 250.000 de lei, conform programului aprobat recent în Consiliul Local Timișoara, fiind cel mai scump dintre cele de pe listă. Întrebată de acest aspect, Camelia Mingasson a răspuns: „Bugetul nu a fost stabilit în mod special comparativ, ci pe o analiză strictă a situației. Am văzut strict de ce am avea nevoie. (…) Sunt foarte multe acțiuni care nu implică costuri financiare mari. Sunt unele, însă, care implică, cum ar fi inclusiv paza, inclusiv firma care se ocupă de închiderea străzilor, ecrane, scenotehnică, asociațiile care vin să susțină spectacole nu vin pe gratis. Nu toată lumea vine pe gratis, din păcate”.

Cum aspectul pe care a insistat Fritz este cel al mobilității, primarului i s-a atras atenția că Timișoara are deja străzi pietonale. „Aici este vorba despre conectarea centrului cu restul și de acest efect de a reconverti o zonă acum circulată de mașini într-un spațiu care este locuit de toți din comunitate și nu de doar cei care au mașină”, a explicat edilul-șef.

Se ia în calcul, a mai spus acesta, ca pe viitor și unele străzi din cartiere să devină pietonale. Directoarea Casei de Cultură a dat drept exemplu în acest sens Parisul și Viena. De asemenea, se vor avea în vedere aspecte legate de transportul publică către stadion și spital.

