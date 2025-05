Se pregătește montarea gazonului artificial pe noul stadion din Ronaț

Lucrările la baza sportivă de pe strada Mircea cel Bătrân din Ronaț avansează cu repeziciune. Utilajele lucrează la compactarea solului și pregătirea lui pentru montarea gazonului artificial. Între timp, se lucrează la finisajele interioare, nocturna este montată atât pe terenul de fotbal cât și pe cel de baschet. De asemenea, terenul de baschet asteaptă turnarea suprafeței sintetice și apoi e gata.

“De fiecare dată când ajung în Timișoara merg să vizitez șantierele aflate în execuție. Partea din ele la care am avut o contribuție majoră, dar și altele. Pentru că Timișoara are nevoie să meargă înainte, are nevoie de o infrastructură nouă în multe segmente. Am trecut câteva minute pe strada Mircea cel Bătrân. Am găsit o bază sportivă care în puține luni e gata. În 2021 era o <epavă>, un loc unde copiii se jucau la umbra unor plăci de beton gata să pice și să producă o nenorocire”, a transmis fostul viceprimar Cosmin Tabără, acum vicepreședinte Agenția Națională pentru Sport.

Baza va avea un teren de fotbal cu suprafață sintetică, o tribună cu aproape 500 de locuri, un teren de baschet și handbal și o pistă de atletism.

De asemenea, proiectul include iluminat, alei și spații verzi, 25 de locuri de parcare auto. Investiția, de peste un milion de euro, este suportată integral din bugetul local.

