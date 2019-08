Se pregăteşte o nouă zonă comercială modernă, cu un hypermarket şi o galerie comercială

În zona industrială a Timişoarei, din Calea Buziaşului, un noi investitor are în vedere dezvoltarea unei noi zone de shopping. Construcţia ar urma să fie demarată anul viitor, iar suprafaţa comercială finală va depăşi 10.000 de metri pătraţi, incluzând o galerie comercială şi un hypermarket. Investiţia este estimată la 15 milioane de euro.

Noul centru va fi situat pe Calea Stan Vidrighin, între străzile Constructorilor și Chimiștilor. Noul parc comercial va purta numele de Prima Shops Timişoara. Sub acelaşi nume sunt operate şi alte parcuri de retail din România, acestea funcţionând la Oradea, Roman, Reghin, Făgăraş, Tecuci şi Mangalia. Autorizaţiile urmează să fie obţinute în acest an, iar în 2020 vor fi demarate lucrările efective. Intenţiile investitorilor sunt de a deschide acolo un hypermarket şi o galerie comercială de 10.000 de metri pătraţi Oasis Retail mai operează alte două parcuri de retail deţinute în parteneriat cu alţi investitori, sub brandul ”Family Center”, în Giurgiu şi Râmnicu Vâlcea. De asemenea, compania a mai anunţat că s-a asociat cu grupul austriac Supernova pentru dezvoltarea unui alt proiect, parcul de retail Prima Shopping Center Sibiu. Proiectul are o suprafaţă de 50.000 de metri pătraţi şi se află în nordul oraşului Sibiu, lângă magazinul Hornbach, finalizarea lucrărilor fiind programată pentru trimestrul al doilea din 2020.

