Se toaletează copacii din Timișoara. Primăria lansează un atac la Horticultura SA, societate pe care o are în subordine

Miercuri, 11 august, pe pagina de Facebook a Primăriei Timișoara, cetățenii sunt informați că în următoarele zile vor fi toaletați copacii din parcurile orașului. Cu această ocazie, a fost lansat și un atac la adresa Horticultura SA, aflată în subordinea municipalității. Ar exista solicitări de tăiere a arborilor uscați vechi chiar și de doi ani de care societatea nu s-ar fi ocupat nici până azi, cu toate că a fost dat un ultimatum pentru finalul lunii iulie.

„SC Horticultura SA este compania care are prin contract obligația să întrețină parcurile din zona centrală. Am transmis companiei o notificare ce avea ca termen de rezolvare perioada 21-30 iulie, prin care s-a solicitat eliminarea crengilor uscate din arbori și tăierea arborilor uscați, care puneau în pericol trecătorii din parcurile ILSA/Mocioni, Regina Maria (Poporului) și Justiției. În plus față de termenul limită 30 iulie le-am acordat o perioadă de grație de 10 zile. Cu toate acestea, nu s-a intervenit deloc în parcul ILSA”, se arată în postarea amintită.

În aceste condiții, reprezentanții primăriei spun că s-a apelat la specialiștii arboriști ai compartimentului de voluntari din cadrul primăriei, SALVO, pentru punerea în siguranță a zonei. Aceștia ar urma să fie cei care vor interveni în următoarele zile.

„Conform datelor noastre, SC Horticultura SA are peste 500 de sesizări nerezolvate, unele chiar din 2019. Toate se referă la toaletări de crengi uscate și la tăieri de arbori uscați, care reprezintă un potențial pericol pentru cetățeni și bunurile din spațiul public. Aceasta înseamnă că societatea Horticultura nu își respectă responsabilitățile contractuale și nu gestionează cu profesionalism zestrea verde a orașului”, se mai arată în postarea primăriei.

Mesajul primăriei vine în contextul în care, cu doar câteva zile în urmă, timișorenii s-au plâns de tăierea copacilor de pe Calea Bogdăneștilor. Atunci, viceprimarul Ruben Lațcău a replicat tot pe Facebook. „În locul celor tăiați vom planta 336 de arbori care au atins maturitatea, și nu bețe. Nu doar atât, dar chiar dacă proiectul preluat prevedea ca toți cei 159 de arbori să fie tăiați, am reușit să îi salvăm pe cei mai importanți din punct de vedere dendrologic”, scria Lațcău.

