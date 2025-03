Secretara fostului primar Gheorghe Falcă, condamnată definitiv la aproape șase ani de închisoare

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința definitivă în cazul Teodorei Ciunta, fostă secretară a ex-primarului Aradului, Gheorghe Falcă, condamnată la 5 ani și 9 luni de închisoare într-un dosar de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Instanța de apel a modificat sentința inițială pronunțată de Tribunalul Arad, reducând pedeapsa acesteia cu aproape un an. Conform hotărârii definitive, Teodora Ciunta a fost găsită vinovată pentru multiple infracțiuni de trafic de influență în formă continuată și urmează să execute pedeapsa în regim de detenție.

Totodată, instanța a decis confiscarea sumei de 78.500 de euro de la inculpată și menținerea măsurilor asigurătorii dispuse asupra bunurilor sale până la recuperarea acestei sume.

„Admite apelurile declarate de inculpata CIUNTA TEODORA si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natioala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Timisoara impotriva sentintei penale nr. 454/27.09.2024 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 739/108/2023.

Desfiinteaza in parte sentinta penala apelata si rejudecand: Descontopeste pedeapsa rezultanta de 6 ani si 8 luni inchisoare stabilita de catre prima instanta.

Reduce de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 2 ani si 2 luni inchisoare pedeapsa aplicata inculpatei de catre prima instanta pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (trei acte materiale)-pct.1; Reduce de la 3 ani inchisoare la 2 ani si 4 luni inchisoare pedeapsa aplicata inculpatei de catre prima instanta pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (doua acte materiale)-pct.2; Mentine pedepsele de 2 ani inchisoare aplicate de catre prima instanta pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta-pct.3 si 4; Reduce de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 2 ani si 1 luna inchisoare pedeapsa aplicata inculpatei de catre prima instanta pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata (doua acte materiale)-pct.5;

Contopeste pedeapsa principala de 2 (doi) ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 33/05.02.2024 a Tribunalului Arad, pronuntata in dosar nr. 142/108/2023, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 52/A/02.07.2024 a Curtii de Apel Timisoara, cu cele cinci pedepse principale de mai sus aplicate in prezenta cauza, in pedeapsa principala cea mai grea, aceea de 2 ani si 4 luni inchisoare la care se va adauga un spor de o treime din cuantumul celorlalte pedepse stabilite, adica un spor de 3 ani si 5 luni inchisoare, inculpata urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 5 ani si 9 luni inchisoare, in regim de detentie.

Dispune confiscarea de la inculpata CIUNTA TEODORA a sumei 78.500 Euro. Mentine dispozitia primei instante cu privire la masura asiguratorie luata fata de inculpata Ciunta Teodora pana la concurenta sumei de 78.500 euro. Mentine in rest dispozitiile hotararii penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei decizii. La data pronuntarii prezentei decizii inceteaza de drept masura controlului judiciar dispusa fata de inculpata, concomitent cu emiterea mandatului de executarea a pedepsei”, se mentioneaza in Hotărârea 152/2025 din 07.03.2025.

Hotărârea Curții de Apel Timișoara este definitivă, iar odată cu pronunțarea acesteia, măsura controlului judiciar a încetat, urmând să fie emis mandatul de executare a pedepsei.

