Sediile Continental din România implicate în proiecte de responsabilitate socială

Proiectele de responsabilitate socială au fost în atenția sediilor Continental din România și în anul în care compania a marcat 150 de ani de existență. Peste 130.000 de euro au avut ca destinație proiecte care creează valoare în societate.

O parte din acești bani au fost folosiți pentru renovarea și echiparea unor unități medicale cu aparatură necesară pentru buna funcționare a acestora. În plus, compania s-a implicat, pentru al doilea an la rând în lupta împotriva răspândirii pandemiei de coronavirus prin înființarea și dotarea a două centre de vaccinare la Timișoara și Sibiu și prin susținerea desfășurării activității în aceste centre. În plus, colegi din sediile Continental din țară s-au implicat voluntar în diferite inițiative locale prin care au susținut activități de responsabilitate socială.

„Activitățile de responsabilitate socială reprezintă o cheie prin care ne implicăm în comunitate, sprijinim inițiativele care aduc beneficii în fiecare loc în care suntem prezenți și este o dovadă a aplicării valorilor noastre în comunitate: solidaritatea. Găsirea de soluții într-o perioadă din ce în ce mai provocatoare a fost, și încă mai este, un aspect care ne obligă să ne autodepășim”, spune Christian von Albrichsfeld, head of country Continental România.

La nivel global, Continental a lansat campanii de strângere de fonduri pentru organizațiile caritabile pentru a sărbători cea de-a 150-a aniversare a companiei. Campania „Raising Heartbeats Challenge” are aceeași idee centrală ca și anul aniversar în ansamblu: Mobilitatea ca motor al schimbării și forța continuă de mișcare a Continental. La nivel de România, 30.000 de euro au fost direcționați către a organizația non-guvernamentală Code For Romania pentru proiectele din aria educației.

Două sedii din Timișoara – automotive și tires – s-au implicat financiar în echiparea Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, a Spitalului Județean și a Clinicii de Pediatrie Bega. În funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, din fondurile donate au fost cumpărate echipamente care au rolul de a proteja persoanele vulnerabile, care au nevoie de ajutor medical. În cazul Spitalului Județean, implicarea companiei a ajutat, pe lângă realizarea triajului pacienților cu COVID-19 ajunși la unitatea de primiri urgențe, la achiziționarea unui container, amplasat în zona de triaj a bolnavilor și la realizarea și extinderea rețelei de oxigen medicinal din clădirea spitalului către cele două containere existente în prezent și folosite ca sală de așteptare astfel încât să fie asigurat fluxul suplimentar de oxigen de care au nevoie.

Pe lângă susținerea financiară oferită de companie în direcția sanitară, Continental a susținut și diverse proiecte inițiate de organizații non-guvernamentale, inițiative care au condus la adunarea de pachete de hrană pentru persoane care au nevoie de ajutor, la adunarea de ghiozdane pentru elevi care provin din medii sociale defavorizate, la campanii de donare de sânge, la implicare în campanii de plantare sau în colecte de haine care au ajuns la persoane nevoiașe, respectiv donații de calculatoare destinate elevilor pentru desfășurarea în bune condiții a învățământului online.

La Iași, sprijinul Continental pentru proiectele de responsabilitate socială a vizat susținerea de proiecte prin care angajații sunt încurajați să își aducă contribuție proprie. Proiectul “Surprinde o mamă” a venit să susțină 25 de femei din comunitatea ieșeană aflate în situații de viață vulnerabile. În toamnă, au fost donate ghiozdane complet echipate cu rechizite copiilor cu o situație materială precară din mai multe localități din județul Iași, acțiune care are scopul de a contribui la reducerea abandonului școlar. Alte proiecte au vizat donația de laptopuri pentru elevii de liceu care nu aveau echipamentul necesar acasă pentru desfășurarea orelor online. În Timișoara și Iași, la final de an a fost organizată campania “Fii și tu Moș Crăciun”, prin care peste 300 de copii din mai multe județe au primit cadouri constând în articole vestimentare și sanitare, jocuri și jucării și dulciuri.

Sediul Continental din Sibiu a plănuit o donație la final de an în cadrul unui proiect pe care colegii îl vor vota în perioada următoare (achiziționarea unui aparat pentru spital / achiziționarea de tablete/laptopuri pentru copiii de la SOS Satele Copiilor). Angajații din Sibiu au redirecționat 3,5% către ONG-urile pe care au vrut să le susțină și cu a căror cauză s-au identificat. Mai mult, compania a donat laptopuri, desktopuri și monitoare către Direcția de Sănătate Publică Sibiu pentru a sprijini desfășurarea anchetelor epidemiologice de către voluntari și personalul instituției. Nu a lipsit nici implicarea angajaților în campanii de donare de sânge, iar în cadrul Târgului de Crăciun Sibiu, compania promovează o campanie de susținere a vaccinării.

ContiTech Carei sprijină o casă de copii cu o sponsorizare lunară prin care sunt asigurate materialele zilnice necesare îngrijirii acestora, precum și oferă o donație de pachete unui centrul școlar pentru educație incluzivă din județul Satu Mare pentru copii cu dizabilități, prin care aceștia primesc produse și materiale.

