Sediul IPJ Timiș, vandalizat de un individ “înarmat” cu un ciocan. „De vineri si pana luni, nu exista ofiter de serviciu la poarta inspectoratului!”

Un geam securizat de la intrarea in cladirea Inspectoratului Judetean de Politie Timis a fost facut tandari, sambata, in jurul orei 13, de o persoana necunoscuta. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar, in aceste momente, autorul faptei este cautat de politisti.

Potrivit unor informatii interne, ar fi vorba despre un individ in haina de piele neagra, care ar fi folosit un ciocan pentru a sparge geamul in spatele caruia ar fi trebuit sa fie postul ofiterului de serviciu. Din fericire, in acel moment, la poarta IPJ Timis nu se afla niciun politist, astfel ca atacatorul nu a facut victime. Bucatile de geam nu au ranit pe nimeni.

„Cred ca suntem singurul inspectorat de politie din tara unde, in weekend, de vineri pana luni, nu exista ofiter de serviciu la poarta. Suni la un buton si ar trebui sa vina cineva de la dispecerat, de la 112, de la etaj, sau de la alte servicii de permanenta. Cred ca este o decizie concesiva a inspectorului sef, care a cedat la presiunea celor care ar fi trebuit sa faca de serviciu la poarta inspectoratului. Sigur, sunt camere de supraveghere, dar iata ca un incident de la poarta inspectoratului este raportat la cateva ore”, acuza un angajat al IPJ Timis.

Potrivit unor informatii din interiorul IPJ Timis, chestorul IPJ Timis este foarte nervos si a dispus identificarea si retinerea imediata a agresorului vazut pe camerele de supraveghere de la intrarea in cladire, un individ echipat in haina de piele, care ar fi folosit un ciocan, special pregatit pentru acest atac.

„Azi, 19 februarie, in jurul orei 13, persoane necunoscute au spart geamul de la usa intrarii principale in IPJ Timis. In acest moment, politistii Secției 1 Urbane Timisoara efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere”, a declarat, pentru impactpress.ro, subinspector Andreia Jerdea, purtatorul de cuvant al IPJ Timis.

