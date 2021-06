Șefii administrației din Timiș și Timișoara, la discuții cu Ludovic Orban. Subiectele abordate, de la șosele, la spitale și stadion

Venit la Timișoara în campanie internă în perspectiva alegerilor din Partidul Național Liberal, președintele Ludovic Orban s-a întâlnit și cu toți șefii administrativi locali, Alin Nica, șeful CJT, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, respectiv prefectul Zoltan Nemeth. Cei patru s-au pus la masa discuțiilor și au vorbit de cam tot ce ar fi interesant pentru județ și municipiu, din punct de vedere investițional: sală polivalentă, stadion nou, șosele, spitale.

”Am purtat o discuție despre proiectele de importanță pentru Timiș și Timișoara, legate de infrastructură, cea de transport, sănătate, sportivă, dar și alte teme legate de diferite legi și îmbunătățiri ale legislației. Despre proiectul Sălii Polivalente și a Stadionului, am avut discuții pe proiecte, există disponibilitate de finanțare la nivelul guvernului a acestora, momentan, sunt în diferite faze de pregătire. Legat de infrastructura de transport, am discutat de mai multe proiecte, despre legătura la autostrada A1, în zona de nord a Timișoarei, despre autostrada spre Moravița. Am vorbit cu domnul președinte al Consiliului Județean Timiș și cu domnul primar al Timișoarei despre necesitatea includerii unei centuri cu profil de autostradă, la vest de Timișoara, care să asigure o legătură a noii autostrăzi, cu A1. Centura aflată acum în lucru este la un progres de 26%. Am aflat că aproape toate lucrările complexe, de relocare a utilităților care nu erau prevăzute în studiul de fezabilitate, sunt în faze avansate și se poate emite ordinul de începere a lucrărilor”, a spus Orban.

După aceste discuții oficiale, Alin Nica, șeful CJT, l-a invitat pe Orban pe șantierul Centurii Sud, special pentru a ”speria” constructorul pentru a stimula ritmul de lucru.

Un alt subiect abordat de Orban în întâlnirea cu Alin Nica, Dominic Fritz și prefectul Zoltan Nemeth s-a referit la infrastructura medicală a Timișoarei.

”Legat de infrastructura de sănătate, este necesară o construcție nouă a Spitalului Municipal, acesta funcționează momentan cu 13 locații, trebuie să faci o modernizare dar nu în aceste condiții. Este importantă construirea unui nou spital. Există o alocare importantă pe sănătate, pe PNRR și Programul Operațional Sănătate, o să fie alocări importante, trebuie găsită o soluție europeană pentru această investiție. Pentru Spitalul Județean am discutat de investiția pentru secția de mari arși, e cea mai avansată dintre lucrările cu finanțare de la Banca Mondială. Am discutat despre o soluție de finanțare pentru Institutul Oncologic, care ar putea fi realiza în clădirea abandonată”, a mai spus liderul PNL.

Un alt subiect abordat i-a adus fericirea primarului Fritz. Se referă la Capitala Culturală.

”Am abordat și problema proiectului Capitală Europeană. Aici e nevoie de o rectificare pentru alocarea de bani pentru proiectele culturale, nu doar pe infrastructură culturală. Autoritățile centrale trebuie să fie implicate într-o manieră serioasă”, a mai spus Orban.

Dominic Fritz e mulțumit că liderul partidului cu care este în coaliție a recunoscut caracterul național și nu local al proiectului.

Am fost acum câteva luni la Parlament și am avut o discuție bună cu domnul Orban, mă bucur că acum a venit la Timișoara și încearcă să întărească legăturile dinte orașele ”mangnet” ale României și parlament. Avem tendința să ne legăm mai mult de direcțiile naționale de promovare a valorilor. Iar acum a venit aici să se convingă direct de potențialul Timișoarei. Am discutat de proiectul Timișoara Capitală Culturală. Mă bucur că domnul Orban a subliniat că acesta este un proiect național și nu doar unul local. În Parlamentul României se lucrează la legislație pe acest proiect, se dorește schimbarea în așa fel încât să fie mai flexibilă. Am mai purtat o discuție și pe problema tranziției verzi, despre certificatele verzi care se scumpesc permanent. Avem nevoie de o abordare nouă, Timișoara nu e singurul oraș care are probleme cu sistemul de termoficare. Dacă nu investim în modernizarea sistemelor de termoficare, acesta va deveni nefezabil economic foarte rapid”, a declarat și Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

