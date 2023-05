Șeful CJ Timiș și directorul Spitalului Județean Timișoara au discutat despre creșterea serviciilor medicale

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune că investițiile mari efectuate în domeniul medical la Timișoara vor ajuta la oprirea plecării pacienților spre alte unități medicale din străinătate. Acesta a discutat cu noul director al Spitalului Județean despre măsurile necesare pentru a fi realizat acest deziderat.

”Polul de sănătate pe care îl dezvoltăm la Timișoara va opri migrarea pacienților în străinătate și va asigura servicii accesibile și de calitate, la noi în județ! Am avut avut o întâlnire de lucru cu managerul Spitalului Județean Timișoara, reputatul medic Dorel Săndesc, ocazie cu care am discutat despre îmbunătățirea ofertei de servicii de sănătate pentru timișeni și despre modul în care am putea atrage mai mulți studenți, inclusiv străini, la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara”, a anunțat Nica.

În momentul de față, Spitalul Județean Timișoara oferă servicii de calitate în mai multe domenii de specialitate: traumatologie, chirurgie endovasculară, ATI și tratamentul marilor arși, care, în viitor, se va asigura în cadrul mult așteptatului Centru de mari arși. Spitalul Județean este recunoscut de asemenea pentru rezultatele deosebite obținute în domeniile de neuroradiologie intervențională și chirurgie robotică.

”Totodată avem în Timiș secții medicale cu mare potențial de dezvoltare, dintre care menționez Urologia, etaj complet reabilitat și modernizat, anul trecut, de către Consiliul Județean Timiș, din buget propriu. La Urologie, la fel ca la Unitatea de Primiri Urgențe, am finanțat și am implementat acele schimbări care se reflectă direct în calitatea actului medical pentru pacient. Cred că o persoană bolnavă are nevoie de liniște și de condiții pentru vindecare, nu de neîncredere în sistem și de drumuri în străinătate”, a anunțat Nica.

El vorbește și despre reluarea transplantului de rinichi.

”Am primit cu mare bucurie planurile doctorului Săndesc de a încuraja reluarea transplantului de rinichi, astfel că susțin reacreditarea și consolidarea echipelor cu medici care au experiență. La Spitalul Județean, CJ Timiș a contribuit la stabilirea unei infrastructuri medicale la standarde înalte și avem încredere că medicii și noua echipă de conducere vor valorifica adecvat patrimoniul primit. Nu în ultimul rând, am discutat despre depunerea de solicitări de finanțare pe fonduri europene, proiecte care au ca unic scop creșterea calității serviciilor medicale puse în slujba cetățenilor”, a mai anunțat președintele Consiliului Județean Timiș.

