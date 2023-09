Șeful Politiei Lugoj a fost suspendat din funcție, fiind acuzat de procurorii militari că și-a obținut permisul de port-armă în mod fraudulos

Seful Politiei Lugoj, comisarul-sef Cristian Girbovan, a fost suspendat din functie, in urma cu cateva zile, de catre conducerea IPJ Timis, dupa ce Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara a anuntat ca politistul este urmarit penal intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Competenta procurorilor militari a fost atrasa de faptul ca, in acest dosar, este inculpat si jandarmul Sebastian Sabau, care sustine cursuri de instruire teoretica la un poligon de tragere din Lugoj. Potrivit procurorilor militari, comisarul sef Cristian Girbovan ar fi obtinut prin frauda certificatul de instruire pentru arma personala.

Mai exact, dupa cum apare intr-un denunt penal, comandantul Politiei Lugoj s-a inscris la cursul de pregatire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor la sediul societatii MTI Shooting din Lugoj, insa nu prea a trecut pe la cursuri, in perioada respectiva (22.08-12.09.2022) fiind plecat intr-o vacanta in Grecia.

“Concret, a participat fizic doar la 2-3 sedinte de curs si la nici o sedinta de tragere in poligon, culminand cu sosirea (prezenta) domnului Girbovan dupa terminarea cursului, s-a semnat in registru pentru toate sedintele.

Va instiintez ca in sala de curs sunt amplasate camere de supraveghere cat si in incinta poligonului, care demonstreaza lipsa prezentei numitului Girbovan coroborat cu declaratiile celorlalti colegi de curs, perioada in care domnul Girbovan a fost in concediu si a fost plecat din tara. Bineinteles ca a promovat examenul scris tip grila cu nota 9,5”, se mentioneaza in denuntul semnat de un anume domn Florin Cornean, citat de Renasterea banateana.

Deocamdata, pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei, conducerea interimara a Politiei Lugoj a fost preluata de adjunctul Cristian Dimofte.

In cazul in care vor fi trimisi in judecata si gasiti vinovati, cei doi risca intre sase luni si 3 ani de inchisoare sau amenda.

