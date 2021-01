Șeful Secției 4 de Poliție din Timișoara care își amenință subalternii, verificat de Corpul de Control al Ministrului de Interne

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a dispus efectuarea unor verificari de catre Corpul de Control al Ministrului cu privire la situatia existenta la nivelul Sectiei 4 de Politie din Timisoara.

“Conducerea Ministerului doreste clarificarea urgenta a acestei situatii, sustinand necesitatea mentinerii unui climat de munca adecvat, care sa permita personalului indeplinirea cu profesionalism a atributiilor de serviciu”, a transmis Ministerul de Interne.

Sindicatul Europol semnala vineri, 15 ianuarie, ca un sef din IPJ Timis isi trateaza subalternii “similar cu modul in care erau tratati detinutii politic pe vremea comunismului”.

“Amenintarile, hartuirile si chiar violenta sunt nelipsite din comportamentul si limbajul acestui individ abject, pe numele sau Popa Ilie Alin, comisar de politie, care este seful Sectiei 4 Politie din Timisoara.

Efectiv am ramas consternati cand am intrat in posesia acestor capturi din grupul de Whatsapp al Sectiei 4 Politie si ne intrebam, cu groaza, in ce mod li se adreseaza oare in particular politistilor, daca pe un grup are un asemenea tupeu de golan. Un asemenea limbaj trivial si aceasta atitudine de interlop nu au ce cauta in Politia Romana. Iar superiorii care l-au tolerat pe acest individ ar trebui sa plece la pachet cu el. Am sesizat de mai multe ori conducerea IGPR cu privire la abuzurile care se comit in IPJ Timis, iar lipsa de reactie si implicit lipsa unor sanctiuni au incurajat sefii sa-si conduca oamenii prin teroare si dispret!

Poate vede si domnul ministru Bode ce s-a ales de aceasta institutie, dupa ce in ultimii ani, atat in timpul mandatului lui Carmen Dan, cat si in mandatul lui Marcel Vela, nu s-au organizat concursuri pentru functiile de conducere, ci s-au mentinut la nesfarsit imputernicirile pe criterii exclusiv politice. Asteptam cu mare interes pozitia oficiala a MAI si a Politiei Romane cu privire la sesizarea pe care am inaintat-o in cursul acestei zile, imediat dupa ce am aflat despre acest caz revoltator”, se arata pe pagina de Facebook a sindicatului.

Dupa ce sindicatul Europol a facut publice mai multe mesaje in care seful Sectiei 4 foloseste un limbaj neadecvat si isi ameninta subordonatii cu violenta fizica, acesta a demisionat din functie. Ofiterul a renuntat la functia de sef al sectiei de Politie si va ocupa o pozitie de executie in cadrul IPJ Timis, scrie ziare.com.

