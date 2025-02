Semnal de alarmă! Cyberbullying-ul face ravagii printre copii! Hărțuire, amenințări și expunere publică. Peste 13.500 de solicitări de sprijin

Deși bullying-ul tradițional rămâne o problemă majoră în mediul școlar, prezența tot mai mare a copiilor în mediul digital a amplificat și diversificat formele de hărțuire, făcând ca cyberbullying-ul să fie și mai greu de controlat, expunând copiii la un stres continuu, indiferent de locul în care se află – atenționază organizația Salvați Copiii, marți 11 februarie.

Datele recente arată o creștere alarmantă a fenomenului: 50% dintre copii afirmă că au fost insultați sau jigniți online, comparativ cu 40% în studiul de acum doi ani, iar 41% au fost ținta zvonurilor și bârfelor răspândite pe platformele de socializare. Mai îngrijorător, aproape 10% dintre copii au fost expuși public prin distribuirea unor imagini intime sau mesaje private, ceea ce poate avea consecințe devastatoare pe termen lung.

Această realitate este susținută de analiza organizației Salvați Copiii (finalul anului 2022), care arată că bullying-ul în școală și perpetuarea lui în mediul online afectează emoțional, an de an, sute de mii de elevi. Fie că devin victime ale violenței fizice și ale amenințărilor sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), fie că asistă în calitate de martori (82%) sau chiar recunosc că au comis astfel de fapte (27%), impactul psihologic asupra lor este profund și de durată.

Aceste date au fost prezentate de Organizația Salvați Copiii România cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet 2025, într-un eveniment ce aduce în prim-plan impactul agresiunii online asupra sănătății emoționale a copiilor și urgența unor măsuri eficiente de protecție. Prezenta cercetare a fost efectuată cu sprijinul financiar oferit de NEPI Rockcastle.

Totodată, aceste cifre demonstrează faptul că agresiunea online nu mai este un incident izolat, ci o problemă sistemică, care necesită intervenție rapidă atât la nivel educațional, cât și legislativ.

Cyberbullying-ul este o formă de agresiune online între persoane de statut egal, caracterizată prin intenționalitate și repetiție. Acesta variază în intensitate și provoacă victimei o stare de temere. Se manifestă prin utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi platformele de socializare, mesajele text, apelurile video și e-mailurile, având scopul de a hărțui, intimida, umili sau afecta emoțional o persoană.

Expunerea constantă la agresiune online are consecințe grave asupra copiilor și adolescenților. Studiile anterioare realizate de Salvați Copiii arată că peste 50% dintre adolescenți care au apelat la consiliere au manifestat anxietate severă, iar cazurile extreme au inclus chiar tentative de suicid. Dincolo de impactul emoțional, cyberbullying-ul afectează și performanțele școlare, relațiile sociale și stima de sine a copiilor.

Nevoia urgentă de măsuri concrete

Cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet 2025, Organizația Salvați Copiii, prin Centrul de resurse pentru protecția copiilor pe Internet, co-finanțat de Comisia Europeană, a organizat o dezbatere amplă alături de reprezentanți ai autorităților și parteneri. Evenimentul a fost dedicat analizării strategiilor necesare pentru combaterea agresiunii online. Adolescenții prezenți au avut ocazia să-și împărtășească experiențele și să discute cu specialiști despre cele mai eficiente soluții de protecție în mediul digital.

„Cyberbullying-ul nu este doar un fenomen digital, ci o formă de violență reală, cu impact profund asupra sănătății emoționale a copiilor. Este esențial să dezvoltăm politici publice care să le ofere acestora protecția necesară și să îi educăm pe părinți și profesori pentru a interveni eficient. Observăm o creștere alarmantă a cazurilor de cyberbullying raportate de adolescenți, ceea ce ne arată cât de vulnerabili sunt în fața acestui fenomen”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Salvați Copiii.

Apel către cadrele didactice: Implicare activă în prevenirea fenomenului

„Am 14 ani și, la început, mi s-a părut amuzant când cineva a creat un cont fals cu numele meu. Dar apoi a început să posteze lucruri pe care nu le-am spus niciodată, imagini trucate și mesaje jenante. Toată lumea a râs, după… prietenii s-au îndepărtat și am ajuns … singur, să nu mai vreau să merg la școală. Nu știam cui să cer ajutor, îmi era rușine și frică. Am scris la oradenet.ro, am realizat că nu sunt singur și că există soluții”, mărturisește un adolescent care a apelat la linia de consiliere pusă la dispoziție de Salvați Copiii.

Acesta este doar unul dintre miile de cazuri care arată impactul emoțional profund al agresiunii online asupra copiilor.

Pentru a combate agresiunea online, Salvați Copiii România invită toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar să organizeze sesiuni de informare cu elevii, folosind materialele educaționale gratuite disponibile pe platforma https://oradenet.ro/resurse/lunasigurantei2025/. În școlile unde astfel de sesiuni au fost implementate, s-a observat o reducere semnificativă a fenomenului de bullying și o creștere a nivelului de încredere al elevilor în a raporta situațiile problematice.

În cadrul liniei de consiliere disponibilă pe https://oradenet.ro/linia-de-consiliere/, care se adresează în principal copiilor și adolescenților care sunt afectați de probleme în mediul digital, au fost primite peste 13.500 de solicitări, subiectele cele mai des întâlnite fiind nevoia de educație media, identitate online, cyberbullying-ul și abilitățile tehnice.

Salvați Copiii România continuă să sprijine copiii prin:

Centrul de resurse pentru protecția copiilor pe Internet, disponibil pe platforma oradenet.ro – resurse educaționale pentru profesori, specialiști, părinți și elevi.

Linia de consiliere – serviciu gratuit pentru copii, părinți, profesori, și specialiști. Linia de raportare esc_ABUZ – unde utilizatorii pot semnala conținut online dăunător, legal și ilegal.

Cyberbullying-ul este o formă de agresiune online între persoane de statut egal, caracterizată prin intenționalitate și repetiție. Acesta variază în intensitate și provoacă victimei o stare de temere. Se manifestă prin utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi platformele de socializare, mesajele text, apelurile video și e-mailurile, având scopul de a hărțui, intimida, umili sau afecta emoțional o persoană.

Centrul de resurse pentru protecția copiilor pe Internet (oradenet.ro), dezvoltat și coordonat de Organizația Salvați Copiii din anul 2008, este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.

Pentru a combate fenomenul imaginilor şi materialelor video care înfățișează abuz sexual asupra copiilor, Organizația Salvaţi Copiii coordonează din anul 2008 proiectul Ora de Net (Safer Internet), în cadrul căruia funcţionează linia de raportare esc_ABUZ (www.oradenet.ro/esc-abuz), unde utilizatorii de Internet pot raporta conţinutul dăunător, legal și ilegal. Punctul de raportare operat de Salvați Copiii face parte din rețeaua globală INHOPE și funcționează în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române. Acesta are ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător, legal și ilegal, accesibil pe internet, combaterea abuzului și exploatării sexuale a copiilor prin mijloace informatice, prin înaintarea rapoartelor primite către autorităţile competente.

Detalii: https://oradenet.ro/media/studii-si-cercetari/

Informații detaliate despre Organizația Salvați Copiii și proiectul Ora de Net sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro.

De 35 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 4.150.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Comentarii

comentarii