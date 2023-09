Semnal de alarmă tras de Salvați Copii! 6.029 raportări de imagini cu abuz sexul asupra copiilor

Povestea unui abuz! Organizația Salvați Copiii atenționează că două din trei imagini raportate în 2022 ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor sau materiale cu minori în ipostaze sexualizate.

68% dintre raportările privind conținutul dăunător (ilegal si legal) pentru copii și tineri în mediul online ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor sau materiale cu minori în ipostaze sexualizate.

82 % dintre victimele înfăţişate în materiale aveau vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani.

Organizația Salvați Copiii România lansează campania « Povestea unui abuz », o serie de șase clipuri audio-video care redau conversații între abuzatori și victime, inspirate din cazuri reale.

Numai pe parcursul anului anului 2022, în cadrul liniei esc_ABUZ, ce vizează raportarea conținutului dăunător (ilegal si legal) pentru copii și tineri în mediul online, au fost primite 8.816 astfel de raportări, din care 68% (6.029) ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor (CSAM) sau materiale cu minori în ipostaze sexualizate, iar 89% (5.077) dintre ele reprezentând materiale generate chiar de către minori (CSAM).

Organizatia Salvați Copiii România lansează campania « Povestea unui abuz », cu scopul de a avertiza asupra modurilor prin care toți utilizatorii pot contribui la crearea unui mediu online sigur pentru copii, prin raportarea conținutului dăunător de pe internet.

În ceea ce privește vârsta victimelor : 9 % reprezintă cazuri care înfățișează copii cu vârsta aproximativă de până în 10 ani,

9% reprezintă adolescenți între 16 și 18 ani.

Astfel, campania prezintă o serie de șase clipuri audio-video care redau conversații între abuzatori și victime, inspirate din cazuri reale. Clipurile vor fi difuzate în mediul online sub forma unor mesaje scurte, cu scopul de a ne convinge că nu putem să trecem cu vederea poveștile copiilor care au devenit victime ale abuzurilor pe internet.

Fiecare dintre aceste clipuri audio-video ale campaniei va redirecționa utilizatorii către pagina web, unde pot găsi un formular de raportare. Acest formular este folosit de operatorii liniei esc_ABUZ pentru analiza cazurilor și pentru a colabora ulterior cu autoritățile competente în vederea eliminării conținutului inadecvat și identificării agresorilor.

« Am 14 ani si îmi este greu să vorbesc despre asta. Acum câteva luni l-am întâlnit pe David la un party. Așa am aflat că suntem și colegi de liceu. El era cu un an mai mare. Am tot vorbit pe chat și am crezut că am ajuns să avem o relație, am crezut că ține la mine. Când mi-a cerut o poză sexy cu mine pe chat, i-am trimis, pentru că aveam încredere în el. Acum suntem certați, iar el mă amenință că pune acea imagine pe grupul de chat al școlii. Ce pot face pentru a șterge imaginea? Îmi e rușine și nu vreau să vorbesc cu părinții despre asta. Îmi este teamă că nu mă vor înțelege » Irina, 14 ani

Organizația Salvați Copiii România avertizează că fenomene alarmante precum cyberbullyingul, groomingul, sextingul, șantajul și dependența de internet reprezintă provocări de primă importanță în prezent, atrăgând nu doar atenția părinților, ci și a specialiștilor din domeniul educației.

Îngrijorarea legată de fenomenul proliferării în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor sau cele care prezintă conținut ilegal sau dăunător a luat amploare în ultimii ani și s-a accentuat pe parcursul pandemiei Covid-19.

“Una dintre cele mai simple și eficiente modalități prin care putem să contribuim la lupta împotriva conținutului dăunător este să fim activi în raportarea acestor imagini alarmante către autorități. Organizația Salvați Copiii va continua să desfășoare o colaborare strânsă cu instituțiile competente, având ca scop reducerea fenomenului abuzului sexual asupra copiilor în mediul online și oferirea de sprijin esențial tuturor copiilor care ajung să devină victime ale acestor atrocități pe internet,” a subliniat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.

Raportarea conținutului dăunător online (legal și ilegal) reprezintă o modalitate esențială de a combate problemele grave legate de securitatea online și protejarea copiilor.

În primul rând, această acțiune contribuie la identificarea și eliminarea rapidă a materialelor dăunătoare, reducând expunerea copiilor la riscuri și traumatizări inutile.

În al doilea rând, implicarea autorităților permite aplicarea legii și aducerea în fața justiției a celor responsabili pentru abuzuri, ceea ce servește drept descurajare pentru potențialii infractori.

De asemenea, raportarea oferă oportunitatea de a oferi sprijin victimelor, asigurându-le accesul la servicii de consiliere și protecție.

Organizața Salvați Copiii are un rol crucial în această luptă, deoarece aduce expertiza și resursele necesare pentru a coordona eforturile și a crea un mediu online sigur și responsabil pentru toți copiii, iar colaborarea cu autoritățile este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

Linia de raportare esc_ABUZ este derulată în colaborare cu IGPR si INHOPE, rețeaua globală de organizații și instituții care luptă împotriva fenomenului materialelor ce înfățișează abuz sexual asupra copiilor. Acest tip de serviciu este un model de bună practică la nivel internațional, întrucât este mai probabil ca raportarea să aibă loc atunci când aceasta poate fi făcută în mod anonim.

Ora de net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, prin programul Connecting Europe Facility, care cuprinde centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.

Linia de raportare esc_ABUZ este singurul punct civil de raportare a conținutului online cu abuzuri asupra copiilor, din România: ­ https://oradenet.ro/linia-de-raportare/

Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator Național.

