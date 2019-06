Senatorul arădean Mihai Fifor se înscrie în competiția pentru candidatura la Președinția României

Senatorul PSD Mihai Fifor a anunțat că se înscrie în competiția pentru candidatura la Președinția României din partea PSD. „Am luat decizia de a mă înscrie în competiția pentru candidatura la Președinția României din partea PSD. Pentru că România are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie să ieșim din această stare nebună de conflict, de dezbinare, de răfuială permanentă. Actualul președinte și-a ratat complet rolul de mediator și de integrator. A devenit el însuși principalul purtător al mesajului de ură socială, a aplaudat injuriile, a promovat atacurile la persoană și a coborât limbajul politic la cel mai scăzut nivel. Pentru că România are nevoie de un lider care să îi faciliteze parcursul. Din dorinta sa obsesiva de a lovi în PSD, Klaus Iohannis a fost singurul șef de stat din UE care spus că țara sa nu merită să conducă Europa. A fost singurul șef de stat care a blocat bugetul propriei țări. A blocat Parlamentul și Guvernul în demersuri benefice pentru români. Pentru că România are nevoie de onestitate. După ce a semănat ură și discordie, domnul Iohannis a venit să propună un simulacru de consens politic, fiind însă incapabil să discute măcar propunerile de bun-simț ale PSD pentru construcția unui acord politic de care România are atâta nevoie. Știu că România poate și are nevoie de mai bine. Vreau să fiu cu adevărat un președinte al tuturor românilor, din tara sau de oriunde ii va fi purtat viata, care să reînvie sentimentul de unitate națională, de demnitate si de onoare. Vreau să fiu un președinte care să unească, care să readucă bunul-simț și decența în politica românească. Vreau să fiu un președinte care să construiască, care să strângă la un loc energiile acestei națiuni. Îmi doresc România de mâine mai unită, mai demnă și mai bine reprezentată. Pentru viitorul nostru și al generațiilor ce vor urma”, a scris în urmă cu puțin timp senatorul social-democrat Mihai Fifor pe contul său de Facebook.

