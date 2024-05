Sens-giratoriu în cel mai periculos loc de la ieșirea din Lugoj spre Caransebeș

CNAIR a preluat lucrarea de execuție a sensului-giratoriu de la ieșirea din Lugoj, spre Caransebeș, la intersecția cu drumul spre Tapia. Este un loc în care au loc foarte multe accidente, astfel că de ani de zile se dorește realizarea unei noi intersecții cu giratoriu. Primăria Lugoj nu a reușit până acum să facă pași pentru această lucrare, astfel că o va realiza CNAIR, a anunțat, sâmbătă, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

”E o situație pe care am încercat să o rezolvăm în Lugoj de ceva timp și anume acest sens giratoriu. Primăria municipiului Lugoj s-a angajat în urmă cu câțiva ani cî vor face ei această lucrare. Cu haosul de la primăria Lugoj, nu mai știi cine e primar, cine nu e primar, au plecat, au venit, s-au suspendat sau au fost suspendați. Lucrarea a rămas în aer, noi am luat-o înapoi la CNAIR. O să vă anunț că are finanțare, săptămâna viitoare, intră în licitație și proiectare realizarea acestui nod, fiindcă aici sunt foarte multe accidente, trebuie să fie o descărcare și pe zona aceea industrială, fiind foarte mult trafic și ne vom mișca foarte repede. Finanțarea este de la BEI. Adică eu finanțare externă, vom rezolva această chestiune rapid”, a spus Sorin Grindeanu.

