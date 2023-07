Sentință în dosarul tentativei de asasinare a interlopului timișorean Jean Crihan. 9 ani si 8 luni de inchisoare pentru Alin Huc Oita

Tribunalul Timis a pronuntat sentinta intr-unul dintre cele mai mediatizate dosare ale DIICOT din ultimii ani, cel in care liderul interlop Alin Huc Oita ar fi angajat un asasin pentru a-l ucide pe Crihan Jean Florin. Motivul: ar fi refuzat sa investeasca un milion de euro intr-o afacere cu cocaina.

Judecatoarea Dubravca Lepoiev a rezistat tuturor presiunilor din dosarul 2518/30/2022 si a aplicat ani grei de inchisoare celor care au pus la cale asasinatul si cvelui care a tras cu pistolul in Jean Crihan, pe terasa unui restauranti din Italia, si i-a obligat sa-i plateasca victimei 20.000 de euro cu titlu de daune morale.

Astfel, Alin Huc Oita, acuzat de instigare la tentativa de omor calificat, a fost condamnat la 9 ani si 8 luni de inchisoare. De asemenea, timp de 5 ani dupa ispasirea pedepsei, i s-a interzis sa se apropie de Sorin Crihan la o distanta mai mica de 50 de metri.

„Constata ca inculpatul H.A. Ciprian a fost arestat in lipsa in baza MAP nr. 46/02.03.2022 de catre Tribunalul Bucuresti”, se mentioneaza in sentinta Tribunalului Timis.

Aivanoaiei Nicolae, fara antecedente penale, cel care a tras patru gloante in pieptul lui Jean Crihan, acuzat de tentativa la omor calificat, va sta in spatele gratiilor tot 9 ani.

Nisipasiu Florin Cristian, un interlop dur din Craiova, care a negat in permanenta participarea la organizarea acestui asasinat la comanda, a fost condamnat la 14 ani si 8 luni de inchisoare, intrucat mai avea condamnari la inchisoare in alte dosare.

Flucsa Nicolae Sorin, si el cu condamnari grele in alte dosare, va avea de executat 24 de ani, 4 luni si 666 zile de inchisoare. Asta, in cazul in care va fi prins, intrucat violentul interlop timisorean se sustrage executarii pedepsei, fiind fugit in Italia sau Spania.

La termenul din 02.05.2023, avocata Alina Giurca, aparatoarea lui Alin Huc Oita, a cerut recuzarea judecatoarei Dubravca Lepoiev, insa cererea sa a fost respinsa. Hotarare 259/2023 pronuntata in 19.05.2023 a fost atacata cu apel la cateva zile de la pronuntare, urmand ca dosarul sa fie solutionat de Curtea de Apel Timisoara, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii