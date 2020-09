Serdean Mugur Lucian: ”Mă mândresc cu faptul că am reușit să opresc jaful de 80 de milioane pus la cale de administrația locală împreună cu firma de salubrizare stradală” (P)

Serdean Mugur Lucian, candidat independent la Primaria Municipiului Timisoara, dupa o activitate sustinuta si neintrerupta de 4 ani pentru demascarea si denuntarea coruptiei din administratia locala, dupa 1000 de petitii si sesizari catre primarie si catre toate institutiile statului, dupa 50 de procese impotriva administratiei locale pentru ascunderea informatiilor de interes public si cu obligatia de a face, dupa 10 denunturi penale indreptate impotriva conducatorului celei mai corupte administratii locale din Romania, am resuit sa obtin si cateva rezultate remarcabile.

Unul dintre rezultatele cu care ma mandresc e faptul ca am reusit sa opresc jaful de 80 de milioane pus la cale de administratia locala impreuna cu firma de salubrizare stradala.

Dupa mai bine de un an de cand Consiliul Local nu a mai prelungit contractul cu RETIM-ul privind salubrizarea stradala, sufocati deja de mizerie si gunoaie aruncate si acumulate prin tot orasul, incheierea unui nou contract de salubrizare a venit cu o mare usurare si cu bucurie din partea timisorenilor.

Doar ca bucuria avea sa fie de scurta durata pentru ca firma aleasa de administratie avea deja un trecut fraudulos, fiind clienta a DNA pentru jefuirea banilor publici in alte orase.

Desi am crezut in bunele intentii ale primarului, am decis sa urmaresc activitatea firmei inca de la debutul activitatii in Timisoara. Dupa studierea contractelor am descoperit ca firma nu avea aviz de mediu obligatoriu pentru functionare, nu avea sediu social in Timisoara, pastrandu-si sediul la Cluj Napoca, nu avea numarul de angajati prevazuti in contract, preturile practicate in Timisoara erau mai mari decat cele practicate in Cluj, am constatat ca se folosesc doar maturi de nuiele spre deosebire de oricare alt oras din Romania unde maturatorii stradali folosesc aspiratoare miniaturale stradale, am descoperit ca masinile ce spala si matura strazile nu aveau gps-uri incorporate pentru a dovedi traseele pe care prestau, firma nu avea un telefon pentru sesizari din partea cetatenilor, nu avea un site de internet dedicat activitatii din Timisoara, nu a realizat procese verbale zilnice de receptie a lucrarilor, nu a realizat o aplicatie prin intermediul careia sa se poata vedea in orice moment ce masini sunt in actiune prin oras, deci am descoperit toate ingredientele unui jaf pus la cale fara niciun minim efort de a-l camufla. Toata frauda a fost la vedere pana cand am inceput sa fac sesizari catre toate institutiile statului responsabile de mediu si de aplicarea si respectarea legilor. Socul a venit atunci cand am intrat in posesia facturilor eliberate de catre firma de salubrizare in 2019 si care in 8-9 luni de activitate au insumat 50 de milioane de lei. Desi detineam copiile facturilor eliberate de firma de salubrizare stradala, primaria imi furniza la solicitarile mele facturi cu o valoare mult mai mica pentru a nu afla dimensiunea jafului pus la cale in cele mai mici detalii. Asa am descoperit contabilitatea dubla folosita in primaria Timisoara pe care au invatat-o de la celebrul mafiot american Al Capone.

Toate constatarile si descoperirile facute de catre mine dar si de alte persoane implicate, au fost trimise sub forma de denunuturi penale la DNA, DIICOT, Politia Nationala, si sub forma de sesizari la Presedentie, Guvernul Romaniei, Ministerului Mediului, Parlamentului etc dar care au fost clasate pentru ca toti considerau ca nu sunt furturi. In 2020 cand a inceput pandemia am aflat ca valoarea facturilor a ajuns la 80 de milioane de lei adica suma maxima totala a contractului pe 4 ani si care bineinteles ca era o frauda uriasa pentru ca in alte orase cu dimensiuni similare orasului nostru se alocau maxim 1 milion de lei pe luna pentru salubrizarea stradala. Costurile reale cu salubrizarea stradala in realitate sunt ridicol de mici si acest lucru l-am aflat dupa ce am constatat ca desi firma declara inca din 2019 ca are in jur de 175 de angajati, acestia erau defapt din judetul Cluj si nu din Timisoara. Numarul real al angajatilor din Timisoara era intre 30-40 de persoane si munca fizica o prestau puscariasii. In urma corespondentei cu Penitenciarul Timisoara am descoperit ca in 2019, munca a 50 de puscariasi a fost platita conform contractului incheiat cu firma de salubrizare stradala cu suma de 177.000 lei in timp ce firma de salubrizare a cerut primariei suma de 50 de milioane de lei pentru activitatile de salubrizare. In martie 2020 valoarea totala a facturilor a ajuns la 80 de milioane de lei.

In timpul pandemiei am depus un nou denunt impotriva functionarilor din primarie si impotriva firmei de salubrizare pentru ca nu se facea salubrizare stradala si asta pentru ca puscariasii nu mai aveau voie sa iasa pe strada din cauza pandemiei. Spre surprinderea mea, in scurt timp am fost chemat sa dau declaratii pe marginea ultimului denunt facut si am fost uimit sa vad un dosar urias deja pregatit si am fost anuntat ca s-a inceput urmarirea penala impotriva tuturor persoanelor implicate intr-unul dintre cele mai mari jafuri puse la cale de administratia locala si protejat de catre toate institutiile de control din Romania. Cireasa de pe tortul coruptiei a fost pusa de catre Curtea de Conturi a carui raport de audit intocmit in urma sesizarilor depuse de catre mine si de catre alte persoane am putut sa vedem si mecanismul prin care societatea de saluubrizare stradala justificau sumele uriase de bani cerute primariei in complicitate in primul rand cu functionari din primarie. Trebuie sa mentionez ca inca de anul trecut primarul si administratorul public au fost avertizati asupra tuturor neregulilor constatate si asupra jafului ce urma dar acestia nu au schitat niciun gest, fermi convinsi ca persoanele din spatele acestor inginerii financiare uriase o sa le asigure spatele. Si totusi primarul a luat rapid doua masuri in acest timp, a marit de doua ori din pix tarifele serviciilor de salubrizare in mod ilegal fara sa fie aprobate de Consiliul Local.

Dragi concetateni, a sosit ziuau in care aveti puterea de a decide daca vreti sai pedepsiti cu adevarat pe cei ce ne fura de ani de zile, sa platesca pentru faptele lor si sa mearga acolo unde merita, la puscaria de pe strada Popa Sapca si acest lucru e posibil doar prin participarea la alegeri iar votul d-voastra sa fie indreptat impotriva tuturor hotilor ce au contribuit prin deciziile lor la umilirea timisorenilor si la distrugerea sistematica a simboluriurilor orasului Timisoara.

