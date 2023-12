Serie de opt video-uri despre Timișoara 2023, publicată în premieră online

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara publică în premieră online, pe canalul de YouTube, seria de materiale video despre Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, realizate de Bobi Pricop (regizor), Iustin Șurpănelu (director de imagine) și Christine Cizmaș (regizor secund). Seria „Timișoara 2023 la nesfârșit”, produsă și prezentată în contextul evenimentelor care au marcat închiderea simbolică a programului Timișoara 2023, va fi publicată în premieră online, vineri, 22 decembrie 2023.

„2023 a fost anul întâlnirii mele cu Capitala Culturală, un an în care nu doar că am avut ocazia să cunosc mulți oameni faini și profesioniști, ci și să lucrez alături de ei. Realizând pregătirile pentru Gala de închidere, am încercat să pun laolaltă poveștile lor și să mă las ghidat de entuziasmul pe care ei toți l-au avut pentru acest proiect extraordinar. Sunt convins că amprenta Timișoarei 2023 va fi detectabilă în toate formele și expresiile culturii românești și în anii care vor urma”, a declarat regizorul Bobi Pricop.

Seria „Timișoara 2023 la nesfârșit” – punctul de start pentru un demers mai amplu de documentare video

Cele opt episoade ale seriei „Timișoara 2023 la nesfârșit” surprind în mod special energia anului 2023 și sunt doar primele dintr-un demers mai amplu de documentare video a unicității absolute a anului cultural Timișoara 2023. Acest demers va continua în anul 2024. Alături de Bobi Pricop, Iustin Șurpănelu și Christine Cizmaș, din echipa artistică a acestei serii au făcut parte și Alex Tocilescu (consultant scenariu) și Luca Priscornic (asistent cameră). Centrul de Proiecte aduce mulțumiri speciale tuturor celor peste 120 de persoane care au luat parte la acest demers și au acceptat invitația de oferi un interviu, tuturor operatorilor culturali care au pus la dispoziție materiale video din cadrul evenimentelor din anul 2023, Asociației Timișoara 2023 și videografilor Adrian Anghel, Răzvan Vitionescu și Cristian Axinte.

„Ne-am dorit ca în cadrul Galei să oferim publicului prezent și celor care au urmărit transmisiunea LIVE, ocazia de a intra în atmosfera unică a anului cultural 2023. De aceea toate aceste materiale video vorbesc în primul rând despre energia anului 2023 și atmosfera unică a acestui an. Am considerat totodată foarte important ca demersul nostru artistic să integreze și momente relevante din arhivă, cel mai important fiind cel al anunțului câștigării titlului de Capitală Culturală Europeană în 2016. Chiar dacă unele dintre momentele de arhivă nu erau la o calitate foarte bună a imaginii sau erau filmate chiar cu telefonul, și atunci imaginea devine neclară când este proiectată pe un ecran de mari dimensiuni, am considerat împreună cu întreaga echipă artistică a acestei serii că este extrem de important ca aceste momente să fie incluse în film, indiferent de calitatea imaginii. Pentru mine, realizarea a peste 120 de interviuri (…), toate aceste discuții mi-au dat ocazia să retrăiesc acest an pe repede-înainte, în doar două săptămâni, și au cimentat relația mea cu Timișoara. Pentru că astăzi, oricând ies pe străzile Timișoarei, cu siguranță mă întâlnesc cu un cunoscut.”, a adăugat Iustin Șurpănelu, director de imagine.

„Nimic nu ne împiedică să zâmbim și să visăm cu ochii deschiși. M-am născut în Timișoara în urmă cu 45 de ani. Am părăsit-o foarte rar, nu mai mult de o lună. M-a trecut prin toate stările, de la agonie la extaz. Aici am plâns, am urlat, am scandat, am luptat, am iubit, am aplaudat, am învățat să merg, am făcut pași, unul după altul, pe repede înainte, apăsat. Mulți pantofi tociți de vreme. La un moment dat, sentimentele s-au uzat, m-am plafonat, am devenit suspicioasă, zâmbetul îmi înghețase. 2023 este un punct de întâlnire, pentru fiecare dintre noi, cu noi înșine. Cum alegem să trăim în acest oraș, se reflectă în străzi, cartiere, clădiri, apă, poduri, parcuri si mai ales în noi, oamenii. Avem de lucru, avem de dansat, iar Timișoara ne privește pe toți”, a completat actrița și regizoarea Christine Cizmaș, co-fondatoare a trupei de teatru independent „Auăleu”.

