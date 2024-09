Show de stand-up, concerte live susținute de Mădălina Pavăl Orchestra, The Motans, Moonlight Breakfast, la aniversarea Iulius Town din acest weekend

Tu ce faci weekend-ul acesta? Iulius Town te invită la petrecerea „Picnic in My Town”, unde sărbătorim cinci ani de la inaugurare! Agenda evenimentului este formată din: spectacol de stand-up, concerte live, dar și Street Food Festival. Tot în acest final de săptămână, în Atriumul Iulius Mall are loc și finala „Open Robotics Intelligent Grid”.

Dacă nu ți-ai plănuit niciun city-break pentru acest weekend, te așteptăm la petrecerea aniversară a Iulius Town Timișoara! Deliciile culinare sunt asigurate de Street Food Festival, iar pentru că ne dorim ca toată lumea să se distreze am pregătit două zone cu muzică. Dacă vrei să te bucuri de concerte live, te așteptăm la scena LIVE MUSIC STAGE, situată lângă Aleea My Town, în proximitatea restaurantului Daily, unde vor urca: Mădălina Pavăl Orchestra (vineri, 21.30), The Motans (sâmbătă, 21.00), Moonlight Breakfast (duminică, 21.00), dar și Amphitrio, Basska și Akos (DJ set). Pentru iubitorii de beat-uri, am pregătit DJ STAGE, amplasat în zona Lake Plaza, unde vor mixa: Akos, DJ Antenna, Zo, Abasc, Cra, Kataa, Maică-ta și Kuky. Mai multe despre programul trupelor, poți afla pe pagina de Facebook a evenimentului.

În cadrul evenimentul are loc și un moment special de stand-up susținut de Mădălin Cîrje, Bogdan Nonic, Florin Gheorghe, Alex Dobrotă și Mirel Popinciuc. Vineri, de la ora 20.00, te așteptăm pe terasa food court-ului, unde se anunță ropote de aplauze și momente super amuzante. Intrarea se face pe bază de bilet, pe care îl poți obține până pe 6 septembrie, la Centrul Info, în baza dovezii bonurilor fiscale (toate din aceeași zi), în valoare cumulată de minimum 50 de lei, de la restaurantele și cafenelele din food court Iulius Town.

Sâmbătă, 7 septembrie, în Atriumul Iulius Mall are loc și finala „Open Robotics Intelligent Grid”, unde vor fi organizate competiții între roboții construiți de elevi. Evenimentul începe de la ora 11.30, iar accesul este gratuit. „Open Robotics Intelligent Grid” este o tabără de șase zile dedicată elevilor, în care sunt provocați să construiască roboți de la zero, pornind de la o temă de joc, iar „confruntarea finală” are loc în Iulius Town.

Te așteptăm alături de cei dragi să celebrăm împreună cinci ani de Iulius Town, într-o atmosferă efervescentă, plină de surprize, distracție și multe zâmbete, dar și surprize pe măsură!

Comentarii

comentarii