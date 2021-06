Simona Neumann: Ce se întâmplă cu Capitala Culturală?

Dr. Simona Neumann, director executiv al Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, a transmis miercuri o scrisoare deschisă prin care explică ”ce se întâmplă cu Capitala Culturală”:

”Stimați jurnaliști, dragi timișoreni,

După opt ani și jumătate de când sunt directorul executiv al Asociației Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii, pentru prima oară vă trimit o scrisoare deschisă și nu un comunicat de presă. Trebuie să fac acest lucru ca urmare a apariției unor articole în presa de azi pornind de la cel din ”Vocea Timișului” de astăzi, 16 iunie 2021, în care este devoalată o parte a corespondenței mele cu domnul primar Dominic Fritz. Această corespondență trebuia să fie una oficială. Văzând că secretul corespondenței a fost încălcat, fără să acuz presa pentru sursele sale, vă scriu următoarele:

Într-adevăr, corespondența este una reală, dar incompletă. Lipsește ultimul meu răspuns trimis ieri, 15.06.2021, în care îi scriam domnului primar Fritz că deși am avut o discuție de principiu cu domnia sa, în care solicita retragerea mea (cu acordul părților, pe cale amiabilă, sic!) pentru motivul că aș bloca bunul mers al proiectului, am convenit să nu ne atacăm public, să nu fie blamat proiectul, să nu-i periclităm imaginea reală, conținutul și, mai ales, imaginea Timișoarei și a României. Toate acestea pentru că Proiectul Timișoara 2023-Capitală Europeană a Culturii este unul de interes național și european. Această înțelegere verbală NU a fost respectată. Am fost mereu atacată, iar în ultima vreme despre Timișoara Capitală Culturală s-au spus multe neadevăruri, cum că nu s-ar fi făcut nimic în toți anii de după câștigarea titlului, s-au folosit expresii incalificabile precum că proiectul ar fi fost găsit “în comă” sau în “moarte clinică” și trebuia “restartat”.

În privința firmei de consultanță angajată de Primărie și a echipei Primăriei care lucrează pentru domnul primar Dominic Fritz la „restartarea” Capitalei Culturale, aceștia au încălcat procedurile și chiar legislația în mai multe etape ale colaborării noastre (între Asociație și Primărie). De asemenea, au fost încălcate procedurile Uniunii Europene privind scrierea și transmiterea raportului de monitorizare, precum și principiile cooperării în sensul respectului reciproc.

Pe de altă parte, Asociația a primit abia astăzi (adică la mijlocul anului, după nenumărate adrese de solicitare a acesteia) prima tranșă a cotizației la care s-a obligat Primăria pentru anul în curs conform prevederilor statutare, respectiv pentru primul trimestru, ianuarie-martie 2021. La acest neajuns se adaugă declarațiile publice privind schimbarea modului de implementare a proiectului fără să existe o schemă clară indicând în ce vor consta coordonarea și relațiile dintre entitățile care vor finanța și implementa proiectul și cum se va realiza managementul și coordonarea unitară a acestuia, adică o organigramă clară. Astfel, a fost creată o atmosferă de nesiguranță atât în rândul partenerilor culturali cu care lucrăm, cat și în rândul echipei operative. Colegii mei, eu însămi, toți suntem supuși unui enorm stres, adică, să răspundem zilnic solicitărilor grupului de consultanță al Primăriei și echipei Primăriei care se ocupă de „restartarea” proiectului și să ascultăm remarci cum că pană acum nu s-a făcut nimic, că programul cultural este incoerent, că am fi lucrat netransparent. Consider că suntem profund umiliți. De ce? Pentru ce? Există rapoarte de monitorizare ale Comisiei Europene că echipa Asociației a implementat bine proiectul, rapoarte de audit că banii au fost cheltuiți corect.

La începutul lunii iunie am transmis Primăriei Municipiului Timișoara, echipei care se ocupă de „restartarea Timișoara 2023”, raportul de monitorizare pentru perioada iulie 2019-mai 2020 ce trebuie să ajungă pe masa Comisiei Europene. Persoana care trebuie să transmită raportul este, conform solicitării Comisiei Europene, directorul executiv al Asociației care, conform Dosarului de candidatură, implementează proiectul Capitală Europeană a Culturii, dar Primăria ne-a comunicat că acesta va fi transmis de Primar în calitate de Președinte al Consiliului Director al Asociației. Azi dimineață, fiind termenul limită de depunere a raportului, am fost nevoită să transmit o Notă Comisiei Europene în care să explic de ce nu am trimis raportul și de ce nu mai am control asupra conținutului raportului care în mare parte conține ce s-a făcut în perioada mai sus amintită, adică o perioadă anterioară administrației actuale. Nota a fost transmisă, de asemenea, și autorităților romanești. Da, într-adevăr, raportul trebuie întocmit cu aportul tuturor părților implicate (Asociație, Primărie, Consiliu Județean, Minister), dar nu cenzurat de echipa Primăriei sau oricine altcineva în capitolele de care răspunde Asociația. E foarte trist că s-a ajuns aici după ce în toți anii precedenți au fost respectate procedurile Uniunii Europene privind acest raport, iar comisia de monitorizare a apreciat munca noastră.

Din păcate, prin tensiunile create de Primărie, s-au încălcat condițiile înțelegerii noastre ”amiabile” spre a face o tranziție decentă – cu o parte din proiectele Capitalei Culturale – către Centrul de Proiecte altă parte din proiecte rămânând la Asociație (după cum ni s-a adus la cunoștință într-o comunicare recentă din partea Centrului de Proiecte).

Ieri a demisionat domnul Ulrich Fuchs din Consiliul Director, ne aflăm în fața Adunării Generale de vineri, 18 iunie, iar noi avem cea mai gravă criză din ultimii opt ani și jumătate, una care a depășit granițele României.

Cred că era cazul să vă scriu toate acestea, un mic rezumat al unei crize mai mari„.

