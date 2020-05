Simona Neumann, atacată mişeleşte, din interiorul boardului Timişoara 2021

În ultimele zile, circulă în presă mesaje ciuntite în legătură cu Simona Neumann, director executiv al Asociaţiei Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Despre ce este vorba?

Recent, Horaţiu Rada, preşedintele boardului Asociaţiei Timişoara 2021, a cerut comisiei de cenzori un audit intern. Foarte bine.

În urma acestui audit, a fost elaborat un document INTERN, care nu este finalizat şi care nu era destinat deocamdată publicului. Nu pentru că Simona Neumann ar avea ceva de ascuns, ci pentru că Simona Neumann, un om nobil şi inteligent, care nu a finalizat încă discuţiile cu această comisie de cenzori, se află acum în situaţia de a fi atacată mişeleşte, ca şi cum ar fi vinovată de ceva.

Or, lucrurile stau cu totul altfel. De luni de zile, Horaţiu Rada, care este de fapt electrician, îşi depăşeşte constant atribuţiile în cadrul Asociaţiei.

Ca preşedinte al boardului, misiunea lui este aceea şi numai aceea de a ajuta asociaţia prin atragerea de sponsori sau de resurse private, în general.

Or, Horaţiu Rada pune presiune asupra echipei operative, se crede competent în designul programului cultural şi adesea o umileşte pe Simona Neumann într-un mod grosolan (pentru această informaţie există martori şi mărturii ale multor situaţii jenante).

Pentru a manipula în jurul conflictului real din asociaţie, “cineva a scăpat” un document incomplet ca pe o aşa-zisă probă care i-ar putea aduce atingere imaginii directoarei Asociaţiei, Simona Neumann.

Redăm mai jos declaraţia doamnei Simona Neumann referitoare la acuzaţiile penibile care i se aduc:

“Referitor la “Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea, analiza şi certificarea bilanţului contabil al Asociaţiei Timişoara 2021 – Capitala Europeană a Culturii” pentru anul 2019 – punctul meu de vedere este următorul:

Este un raport standard pe care Asociaţia Timişoara 2021 îl face anual, conform legislaţiei în vigoare şi al Statutului, cu scopul de a identifica erori de proceduri şi erori în operaţiunile financiar-contabile ale asociaţiei, în vederea luării de măsuri.

În prezent, documentul este supus analizei interne a executivului, urmând a fi redactat “Răspunsul la recomandările şi măsurile indicate în Raportul Comisiei de cenzori” în şedinţa Consiliului Director şi apoi, în Adunarea Generală.

După prezentarea celor două documente, acestea se fac publice.

Erorile formale constatate de către Comisia de cenzori, fapt care se întâmplă în orice organizaţie, firmă sau instituţie, se corectează prin recuperarea sumelor plătite în plus, rambursarea sumelor de plătit şi aplicarea de măsuri atunci când e vorba de alte observaţii şi recomandări. Totul, în termeni legali.

În cazul nostru, după primirea Raportului, am procedat la analiza aspectelor semnalate, urmând ca asociaţia să recupereze sumele plătite în plus (rezultate, de exemplu, în cazul calculării eronate a diurnelor sau a taxei de sejur în Elveţia – camera fiind dublă în regim single). Totodată, diurnele calculate în minus se vor compensa către beneficiarul deplasării pentru că au fost şi astfel de erori, după cum rezultă din analiza internă pe care o facem acum. În privinţa facturilor telefonice, de 8 ani de când sunt în asociaţie, folosesc EXCLUSIV telefonul personal. Cele 3 facturi în tot anul trecut, care au fost date spre decontare, au fost operate greşit în contabilitate, întrucât trebuiau înregistrate ca beneficii la salariu şi nu ca şi decontare. Chiar şi aşa stând lucrurile, am decis returnarea banilor către asociaţie.

Un alt aspect important este că niciodată nu am luat bani în avans de la asociaţie, deşi puteam să o fac în mod legal. Am aşteptat întotdeauna deconturile până când asociaţia a avut bani la dispoziţie.

Întotdeauna am avansat din bani personali pentru deplasări oficiale. Am urmărit priorităţile asociaţiei şi m-am pus pe ultimul loc, investind din bani proprii în interesul asociaţiei. Deplasările au avut loc în urma invitaţiilor pe care instituţii şi organizaţii de prestigiu din ţară şi din străinătate mi le-au făcut şi unde Timişoara a fost reprezentată cu succes, fapt apreciat şi de Comisia de monitorizare a Uniunii Europene în raportul oficial despre Timişoara 2021. Alte deplasări au avut legătură directă cu proiectele aflate în derulare şi au avut ca şi consecinţe crearea unor parteneriate pe baza cărora am câştigat fonduri europene pentru proiecte comune.

Repet, aspectele semnalate în Raportul Comisiei de cenzori sunt erori formale, care sunt inerente oricărei organizaţii sau instituţii, iar faptul că devine public înainte de Răspunsul Asociaţiei Timişoara 2021, este o diversiune.

Prin aceasta se doreşte a fi distrasă atenţia de la grava problemă recentă din organizaţie şi care este publică de câteva zile, anume: conflictul dintre Preşedintele Consiliului Director şi colegii mei din Unitatea Artistică, pe tema contractelor acestora de colaborare discutate în şedinţa convocată de Preşedintele Consiliului Director în ziua de 19.05.2020, in absenta mea”.

