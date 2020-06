Simona Neumann, despre presupusa implicare a Asociaţiei TM2021 în publicarea unui volum semnat de prof. Victor Neumann: ”Acuzaţiile care mi se impută nu sunt adevărate”

Directorul Asociaţiei Timişoara 2021, Simona Neumann, a fost din nou atacată, vineri, prin fapte nereale, dar care, pentru cei care nu cunosc realitatea, pot deveni otrăvite “adevăruri”, măsluite anume cu scop de defăimare.

Simona Neumann neagă categoric informaţiile apărute în presă, despre presupusa implicare a Asociaţiei Timişoara 2021 în publicarea cărţii semnate de profesorul Victor Neumann.

Simona Neumann vine şi cu argumente indubitabile.

“Volumul The Banat of Timişoara. A European Melting Pot a apărut la Editura Scala Publishers, la finele anului 2019, sub coordonarea prof. univ. Victor Neumann. Cartea analizează istoria şi cultura acestei regiuni transfrontaliere şi, aşa cum precizează şi autorul, este dedicată Timişoarei – Capitală Europeană a Culturii.

Tipărirea volumului nu a fost finanţată din bugetul Asociaţiei Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană, nici în mod direct, nici prin terţi, aşa cum s-a vehiculat în anumite medii, şi oricine este interesat să cunoască adevărul poate solicita informaţii financiar-contabile suplimentare. Mai mult decât atât, această carte nu a fost nici comandată de Asociaţia Timişoara 2021.

Profesorul Victor Neumann a precizat într-o postare făcută pe pagina personală de Facebook faptul că volumul a apărut cu sprijinul financiar exclusiv al editurii şi al autorului.

În plus, faţă de cele menţionate de autor, Asociaţia Timişoara 2021 transmite faptul că la fel ca alte volume sau publicaţii realizate independent, considerăm că acest volum vine în sprijinul promovării culturale şi turistice a Timişoarei şi este o iniţiativă benefică pentru susţinerea Timişoarei şi a judeţului Timiş pentru anul Capitalei Culturale Europene.

Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii a fost înfiinţată în 2011, cu scopul de a pregăti dosarul de candidatură pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii. După câştigarea titlului pentru anul 2021, Asociaţia îşi continuă misiunea de a dezvolta Programul Cultural. Ulterior anului 2021, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii. În anul 2019, în primul an de producţie propriu-zisă, Asociaţia a derulat împreună cu partenerii săi peste 400 de evenimente culturale la care au luat parte peste 130.000 de persoane”, este precizarea Asociaţiei Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Domnul primar Nicolae Robu trebuie să ştie că reputatul istoric Victor Neumann a declarat – şi acesta este adevărul pe pagina sa de facebook, în luna aprilie, că “ASOCIAŢIA NU A COMANDAT ŞI NU A PLĂTIT LUCRAREA respectivă. Este o lucrare care SUSŢINE Timişoara Capitală Culturală şi a fost plătită în întregime de editură ŞI de Victor Neumann”. Este un serviciu adus urbei, care se poate verifica.

Cartea a apărut în 2019, dar nici când era prof. Victor Neumann în Board şi nici după aceea, cartea NU a fost nici comandată şi NICI PLĂTITĂ DE ASOCIAŢIA TM 2021.

***

Aceste lămuriri au fost necesare, ca urmare a unui comentariu al primarului Niolae Robu, căruia vineri i-a fost adresată o întrebare din partea presei, pe acest subiect.

După ce a avut cuvinte de apreciere la adresa Simonei Neumann şi a prof. Victor Neumann, edilul a adăugat că Simona Neumann a făcut şi “greşeli mari”.

“Nu ştiu când a fost acea carte editată, dacă la comanda TM 2021. Cred că e perioada când Victor Neumann era în board şi soţia era director executiv. Dacă s-a finanţat cu bani de la asociaţie nu e în regulă. Decidenţii nu trebuie să direcţioneze bunuri spre membrii familiei. Nu intru în detalii, nu ştiu mai mult. Nu sunt întrebări vinovate, trebuie să lucrăm transparent. Asociaţia a devenit şi de utilitate publică. Pe Simona Neumann o apreciez pentru ce a făcut. Unii aruncă cu noroi pentru că o apreciez, dau dovadă de un primitivism, sunt oameni pe care îi credeam că sunt de alt nivel. Oamenii se devoalează în timp. Îmi spun unii că dau dovadă de infantilism, că sunt prea credul. Face şi greşeli doamna Neumann. Are merite legate de modul cum a gestionat candidatura oraşului. Oricine poate fi contestat. Mă simt dator să spun că doamna Neumann are calităţi, dar are şi scăpări pe care eu nu le pot înţelege. Eu nu aş fi făcut aşa ceva niciodată” (să finanţeze din banii asociaţiei publicarea cărţii lui Victor Neumann, n.r.)”, a spus Nicolae Robu.

