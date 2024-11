Simonis îi pune la punct pe Fritz: ”Cine sunt consilierii mei este strict problema mea”

După ce primarul Dominic Fritz a criticat decizia lui Alfred Simonis de a-l angaja pe Nicolae Robu ca și consilier al Consiliului Județean Timiș, liderul PSD îi cere să renunțe la aceste dispute, odată încheiate alegerile locale. În opinia sa, angajarea lui Robu este justificată de experiența vastă și cele 40.000 de voturi pe care fostul primar le-a obținut în alegeri.

Simonis, recent ales președinte al CJ Timiș, subliniază că alegerea consilierilor este responsabilitatea sa exclusivă și că Fritz ar trebui să se concentreze pe colaborare, nu pe critici.

”Dominic Fritz, ca și mine, ca și alți oameni politici, avem obligația, așa cum am spus, ca odată finalizate alegerile, să încetăm cu disputele. Ați văzut modul în care atât eu, cât și Alin Nica am făcut această tranziție a puterii în aceste luni și modul în care am colaborat și vom colabora în continuare în ceea ce înseamnă folosul județului Timiș. Nu îmi permit să dau sfaturi nimănui despre cum să colaboreze sau cum să se înțeleagă cu foști contracandidați, dar Nicolae Robu, cu bune și cu rele, a luat 40.000 de voturi în municipiul Timișoara. Deci o parte însemnată dintre timișoreni a hotărât că domnul Robu era bun de primar. Contează mai puțin părerea mea sau a lui Dominic Fritz. Pe de altă parte, nu înțeleg care a fost surpriza. Eu cu Nicolae Robu am candidat împreună în tandem. Domnia sa a luat multe voturi pentru a fi primarul municipiu, mai multe decât a luat în 2020 chiar. Faptul că Dominic Fritz a câștigat alegerile nu înseamnă că toți ceilalți trebuie lăsați la o parte și nu ne putem baza pe expertiza și experiența lor.

Nu m-ați văzut pe mine criticând tot ceea ce a făcut Alin Nica înainte și nu mă veți vedea făcând asta. Înțeleg că Dominic Fritz consideră că tot ce a fost înainte trebuie aruncat la coșul de gunoi. Nu sunt de acord cu această abordare. Nicolae Robu, atunci când a pierdut alegerile, n-a pierdut alegerile, din punctul meu de vedere, pe motiv că n-a făcut niște lucruri în Timișoara. Trebuie să ne reamintim, centrul istoric, zonele pietonale, pasajele, podurile, pasajele de la Michelangelo și alte investiții de anvergură făcut în administrația Robu. Mai degrabă, domnul Robu a pierdut nu pentru că n-a fost un administrator bun, ci pentru că n-a fost un om politic bun. Și e greu să găsești și administratori și oameni politici buni în același timp. Prin urmare, ca să concluzionez, cine sunt consilierii mei este strict problema mea. Nu înțeleg de ce Dominic Fritz are impresia că trebuie să mă consult cu domnia sa atunci când stabilesc propriii consilieri ai mei, așa cum nici domnia sa nu s-a consultat cu mine atunci când și-a luat consilier”, a continuat liderul CJ Timiş.

În contextul în care Fritz a reacționat public la numirea lui Robu, Simonis a precizat că relația dintre Consiliul Județean și Primăria Timișoara nu va depinde de consilierii angajați de fiecare dintre ei. „Colaborarea dintre CJ Timiș și Primăria Timișoara nu se va face prin consilieri, ci printr-o relație directă între președintele CJ și primar”, a adăugat el.

Simonis a mai abordat și o controversă recentă apărută pe rețelele sociale, unde Robu ar fi numit primarul „mizerabil” într-un comentariu pe Facebook. Președintele CJ Timiș susține că nu controlează declarațiile consilierilor săi, iar răspunsul lui Robu nu reprezintă o declarație publică oficială.

„Să știți că eu nu sunt unitate militară la CJ, nu stau să controlez și spun consilierii mei, înțeleg că în alte părți funcționează așa. Nu le spun nici ce să declare, nici să nu declare. Însă întâmplător vă spun, că l-am întrebat pe Nicolae Robu, iar reacția aceea este un răspuns la un comentariu pe pagina privată. Nu este o postare, nu este o declarație publică, este un răspuns la un comentariu. Dar, repet, eu nu răspund pentru declarațiile consilierilor mei. Cum cred că nici Dominic Fritz nu răspunde pentru declarațiile consilierilor domniei sale. Și au fost unele, slavă Domnului, controversate anii trecuți, și ale consilierilor personali și ale consilerilor locali. Cum nici nu controlez ce declară și ce spun consilierii mei județeni, consilierii personali ș.a.m.d.”, spune Alfred Simonis.

