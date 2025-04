Simonis începe restructurările. Aproape 800 de posturi dispar din organigrama Consiliului Județean Timiș și a unităților subordonate

Aproape 800 de posturi vor dispărea din organigrama CJ Timiș și din unitățile subordonate, iar desființarea nu se va opri aici, mai sunt de auditat o serie de direcții și instituții din subordine, a anunțat Alfred Simonis. A început marea restructurare, spune acesta, scopul final fiind economisirea a 100 de milioane de lei. Chiar dacă numărul de posturi desființate este mare, nu toate reprezintă oameni dați afară.

Vor fi 643 de posturi desființate și 130 externalizate. Dar, aceste cifre nu arată câți oameni vor fi dați afară ci posturi desființate, aici sunt incluse posturile neocupate sau persoane care vor pleca pentru că nu mai pot cumula pensia și salariul la stat. Și aceasta doar în prima etapă.

”Am finalizat analiza, măcar prima etapă a analizei pe care am spus că o facem cu privire la aparatul propriu al Consiliului și al subordonantelor. Am întârziat această analiză mai mult decât ne-am fi dorit și iată, suntem doar la prima etapă a restructurării și la eficienți, a eficientizării cheltuielilor și a banilor Consiliul Județean Timiș, a structurilor subordonate. Astăzi, așa cum vă spuneam, începe marea restructurare a Consiliul Județean Timiș. Eficientizare, i-aș spune eu, și anume va prezint câteva cifre total posturi desființate ân cadrul Consiliul Județean și a câtorva structuri subordonate. Pentru celelalte suntem încă în analiză. Deci, total posturi desființate 643. La acestea se adaugă 130 care vor fi externalizate. Este vorba de posturile de pază, care sunt prin lege obligatoriu a fi păzite. Am făcut analize de risc pentru fiecare caz în parte, suntem cu altele în analiză încă, iar unele dintre ele prin legi obligatorii a fi păzite cu pază fizică. Dar nu vom mai avea agenții noștri de bază la Consiliul Județean, vom externaliza și vom contracta firme specializate care știu să facă asta și care au acest rol, menire de a face pază. Nu cred că noi, Consiliu Județean, trebuie să avem sute de agenți de pază și asta e o chestiune pe care am pus-o în permanență întreg anul trecut și mai ales anul acesta”, a declarat, miercuri, Simonis.

O analiză scurtă a fost prezentată chiar de șeful CJT.

”Deci 643 de posturi desființate, 130 externalizate. Total posturi ocupate, care sunt și oameni pe ele 559 din cele 600-773, pentru că o parte din ele erau posturi goale, care uneori erau bugetate și ulterior, ori banii aceia erau distribuiți către bonusuri și alte mecanisme sau se angaja oamenii până la finalul anului. Desființând aceste costuri nu se mai pot aloca sumele necesare pentru a putea fi după aia strecurați într-o parte sau alta bani.

La Consiliul Județean Timiș se desființează 51 de posturi. ”Dezastrul”, vine la Direcția Prestări Servicii și la Direcția de Asistență Socială.

”Direcția de Prestări Servicii, de la 466 de posturi în prezent vor rămâne cu 213 în primă fază, deci se restructurează 253 de posturi, iar din cele 213 care rămân se externalizează, în primă fază, 48, iar în faza a doua, pentru că suntem încă în analiză de risc pentru situațiile respective încă 82 pentru că e posibil ca unele din rezultate să ne iasă, că nu-i nevoie, cu pază fizică și mai structurăm din ele și extanalizăm doar diferența diferența, deci oricum ar fi la finalul acestui an, Direcția de Prestări Servicii din de la 466 de angajați cât are în prezent, va trebui să ajungă la 83. Aici este o reducere de 70-80% poate peste. DGASPC-ul desființează 242 de posturi, 98 în primă fază, din cele 242, iar 63 până la toamnă, pe diferite analize pe care le-am făcut cu legea care interzice cumulul personalului contractual cu pensia, pensia cu salariu, pe vârsta de pensionare și așa mai departe. Mai sunt 63 de posturi care rămân la Muzeul Banatului, de la 85. 22 de posturi, dintre care șase ocupate. Centrul de Cultură și Arte de la 79 la 67, 12 posturi desființate, între care nouă sunt ocupate. Suntem încă în analiză cu Teatru Merlin, Evidența Populației, Muzeul de Artă, Muzeul Satului, Biblioteca Județeană și alte structuri din subordinea CJT, care vor fi auditate până la finalul lunii, probabil aprilie, și urmează noi restructurări și noi eficientizări ale costurilor cu salariile. De asemenea, intrăm într-o analiză ample pe ce înseamnă asociația ADI-uri, ADID și alte structuri din care vă spuneam că din punctul nostru de vedere, la care din punctul ăsta vedere se face încă risipă și nu vom permite acest lucru dacă adunăm aceste sume care vor fi recuperate începând de anul acesta, dar cu siguranță anul viitor se vor vedea, pentru că se va finaliza întreaga organizare până la finalul anului, până în toamnă, cred eu”, mai transmite Simonis.

Target al restructurărilor sunt 100 de milioane de lei, care vor lua altă destinație.

”Anul viitor vom ajunge la acea sumă de 100 de milioane de lei pe care v-o anunțam în urmă cu două luni de zile, restructurări, plus eficientizări ale cheltuielilor. Deja, în proiectul de buget pe anul acesta vă spuneam în urmă cu o lună că sunt 20, poate 30 de milioane care au fost transferați de la bunuri, servicii la dezvoltare. Dacă adunăm și câteva zeci de milioane aici nu vă pot spune exact, pentru că vor urma concursuri, vom nu știm cine rămâne, cine pleacă, nu decidem noi. Vor urma concursuri, structurile foarte stufoase vor fi restructurate masiv, cele care au, de exemplu, Direcția de Investiții, unde vedeți că în fiecare an avem investi, în fiecare zi anunțăm noi investiții. Tot ce este blocat de șapte, opt, 10, 12 ani este deblocat în acest moment”, a declarat președintele CJ Timiș.

