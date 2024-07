Simonis nu va pune PSD împotriva lui Fritz si USR in consiliul local

Simonis nu va pune PSD împotriva lui Fritz si USR in consiliul...

PSD nu va face niciun fel de alianță politică, în Consiliul Local Timișoara, care să fie împotriva primarului din viitorul mandat, Dominic Fritz, a declarat Alfred Simonis. O asemenea colaborare ar duce doar la blocarea dezvoltării Timișoarei, subliniază liderul PSD. El e conștient că o asemenea viziune e contrară tradiției politice locale, dar spune că e o direcție pe care a luat-o încă de acum cinci ani.

Posibil, o asemenea mișcare ar putea duce a o răcire a relațiilor cu cei care le-au fost alături în procesul electoral, Partidul Național Liberal. Totuși, o alianță USR – PSD nu a fost discutată pentru Timișoara.

“Nu îmi doresc o majoritate împotriva lui Dominic Fritz pentru care asta ar însemna o majoritate împotriva Timișoarei”, a anunțat, vineri, social-democratul Alfred Simonis. Nu este ceva… tradițional să se întâmple astfel, dar este un drum pe care Simonis spune că a pornit în urmă cu cinci ani și care nu se va aplica doar la Timișoara ci în toate UAT. Mai mult, el spune că a discutat deja cu Dominic Fritz, iar unul dintre subiectele abordate a fost legată de colaborarea dintre Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara, una care nu prea a existat în acest mandat, doar eventual în campania electorală, unde Alin Nica și Dominic Fritz au fost pe liste comune.

“Vreau să spun un lucru foarte, foarte clar, lucru care nu are legătură de culoarea politică, nu are legătură cu orgoliile și cuvintele partidelor politice și ale politicienilor. Nu îmi doresc ca la Primăria Municipiului Timișoara să existe o majoritate împotriva primarului Dominic Fritz. Nu vom participa nici eu și nici partidul pe care îl conduc la nicio majoritate împotriva primarului ales al Municipiului Timișoara. Direcția noastră din toate localitățile din Timiș este de a nu organiza majorități împotriva primarului pentru că nu se poate dezvolta o localitate acolo unde consiliul local are o altă culoare politică sau altă majoritate față de primar. Dincolo de interese politice, ne interesează dezvoltarea”, a menționat Simonis.

El e conștient că o asemenea viziune politică e ceva nou, dar spune că trebuie făcut totul pentru a se dezvolta Timișoara.

”Repet, Partidul Social Democrat nu va participa la niciun fel de alianță împotriva USR sau împotriva lui Dominic Fritz. Știu că nu este uzual în mediul politic, dar nu îmi doresc blocarea administrației din Timișoara. Îmi doresc o colaborare la nivelul județului Timiș și mai ales municipiului Timișoara și această colaborare nu poate exista într-un mediu de tensiune permanentă”, a mai subliniat Alfred Simonis.

Va fi cazul unui viceprimar PSD la Timișoara? Discuțiile îl dau ca și pregătit pentru această funcție pe Sorin Ionescu, dar Alfred Simonis spune că nu s-a discutat despre așa ceva, cu atât mai mult de un viceprimar. Vă reamintim că partenerul de ”alegeri” al PSD a fost PNL, dar primăria a fost câștigată de USR și nu de alianța dintre celelalte două formațiuni.

”N-am discutat despre o alianță cu USR, am avut discuții legate de consiliul local și cu PNL, cu care am fost aliați în alegeri. Va trebui să avem o discuție la nivel județean (n.r. cu PNL), să stabilim și cine desemnează viceprimarul. Iată, acum o alianță matematică care făcea posibilă o asemenea coaliție, alianța a devenit acum imposibilă. Nu e clar cine va avea viceprimarii. Nu vreau o majoritate împotriva Timișoarei, un conflict permanent cu primarul e o lipsă pentru oraș”, a mai declarat viitorul președinte al CJ Timiș.

Comentarii

comentarii