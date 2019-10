Simpozion internaţional organizat de UPT şi UVT

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Departamentul de Management al Universităţii Politehnica din Timişoara împreună cu Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, Departamentul de Management al Universităţii de Vest din Timişoara organizează în perioada 25-26 octombrie cea de-a XV-a ediţie a “International Symposium in Management – Innovation for Sustainable Management and Entrepreneurship”.

Conferinţa îşi propune să reunească deopotrivă reprezentanţi ai mediului academic, profesionişti din mediul de afaceri dar şi studenţi, pentru a discuta provocările cu care managementul a avut de a face în timpul crizei economice şi cu care s-a confruntat de atunci.

Scopul nostru este să abordăm teme specifice, cum ar fi rolul managementului într-un mediu în schimbare rapidă, problemele cheie de management care trebuie abordate şi rezolvate folosind metode şi tehnici particulare, luând în considerare ameninţările şi oportunităţile care apar în această perioadă de timp extrem de dinamică.

Invitaţii speciali ai conferinţei sunt: Dr. RONNY ADHIKARYA, Story-Teller, Retiree, The Work Bank, and ex-FAO/United Nations Representative, Honolulu, USA, care va susţine prelegerea intitulată “Managing Addiction, Post-Truth and Needed Future Competencies on Social Media and Internet of (every) Thing (IOeT) in ‘Society 5.0’ Era”; Prof. MARCO RAGAZZI, Professor, University of Trento va susţine prelegerea “Case Studies of Indoor Air Quality and Sustainability Management”; Dr. Christian von ALBRICHSFELD, reprezentantul concernului Continental România şi director cercetare şi dezvoltare pentru România.

Coorganizatorii generali ai acestei conferinţe sunt conf.dr.ing., ec. Matei TĂMĂŞILĂ (Universitatea Politehnica Timişoara) şi prof.dr.ec. Valentin MUNTEANU (Universitatea de Vest din Timişoara).

Mai multe informaţii se regăsesc pe website-ul conferinţei la adresa http://sim2019.eu/index.html.

