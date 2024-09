Simpozionul internațional Repere culturale în context muzeal, la Muzeul Satului Bănățean

În zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2024, Muzeul Satului Bănățean va organiza cea de-a noua ediție a Simpozionului Internațional Repere culturale în context muzeal.

Evenimentul reprezintă un prilej de întâlnire și comunicare științifică pentru specialiștii din domeniul muzeal, al științelor asociate etnologiei și protecției patrimoniului cultural din România și Republica Serbia.

Comunicările vor fi susținute de specialiști din cadrul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș din Baia Mare, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Complexul Muzeal Arad, Universitatea de Vest Timișoara, Biblioteca Centrala Universitara „Eugen Todoran” Timișoara, Museum of Vojvodina Novi Sad, Serbia, National Museum of Cacak, Serbia, National museum of Kikinda, Serbia. Nationa Museum of Kraljevo, Serbia, dar și specialiști cu alte afilieri.

Beneficiind de finanțarea acordată de Consiliul Județean Timiș, simpozionul reunește cercetători, conservatori de patrimoniu, etnologi și alți experți din domeniile amintite pentru a realiza un schimb de idei și informații și pentru a stabili bazele pentru viitoare proiecte culturale comune.

Această ediție a simpozionului are ca scop prezentarea reperelor culturale în context muzeal și promovarea patrimoniului cultural bogat al regiunii Banat și a altor zone din România și Serbia.

Printre subiectele abordate în cadrul simpozionului se numără cercetările actuale privind tradițiile și obiceiurile populare, conservarea și restaurarea artefactelor culturale, precum și strategiile de promovare a patrimoniului cultural în secolul XXI.

În data de 19 septembrie, de la ora 19.00, cunoscuta formație timișoreană Van der Cris îi va delecta pe melomanii prezenți cu un concert extraordinar, la hambarul de la Muzeul viu din Muzeul Satului Bănățean.

Evenimentul este finanțat de CJ Timiș.

