Sindicatul Liber al Angajaţilor din Primăria Timișoara a cumpărat 10 apartamente într-un bloc de lux de la Mamaia

Fără a fi afectat de criza economică generată de epidemia de coronavirus sau de concedierea a zeci de angajați dintre funcționarii instituției, Sindicatul Primăriei Timişoara a reuşit să achiziţioneze, în acest an, zece apartamente în staţiunea Mamaia.

Primele cinci apartamente, cumpărate de Sindicatul PMT pe 29 ianuarie 2021, se află în clădirea Sunny Lake Apartments, de pe Bulevardul Mamaia Nord. Următoarele cinci au fost contractate pe 15 aprilie, în aceeaşi clădire. Din cele achiziţionate în aprilie, sindicatul a intrat în posesia doar a unuia, restul de patru urmând să fie preluate efectiv pe data de 7 martie 2022.

Listate la un preț de 98.000 de euro, apartamente se află partea lacului Siutghiol, la doar 250 de metri de plajă și oferă sindicaliștilor din Primăria Timișoara posibilitatea de a ajunge în câteva minute la cele mai căutate plaje și locații din Mamaia Nord.

Liderul Sindicatului Liber al Angajaţilor (SLA) din Primăria Municipiului Timişoara Tibeiu Negrei le-a trimis membrilor de sinficat o ofertă de nerefuzat pentru un sejur în aceste apartamentele.

”Oferta sejur 2021 Statiunea Mamaia Nord – apartamente achizitionate de Sindicatul PMT – Sunny Lake Apartments (actualizat 21.04.2021)

Stimati colegi,

Va informam ca pe langa cele cinci apartamente achizitionate in 29 ianuarie 2021 de Sindicatul PMT, in Statiunea Mamaia Nord, Loc. Navodari, Bd. Mamaia Nord nr. 48, etajul 4, ap. 16, 17, 18, 19 si 20 (cladirea SUNNY LAKE APARTMENTS), s-au mai achizitionat / contractat in data de 15 aprilie 2021 alte cinci apartamente la etajul 5 al aceleiasi cladiri, fiindu-ne transmis dreptul de proprietate asupra acestor apartamente, anume ap. 23 – apartamentul cu 1 camera (cu pretul achitat, preluat de catre sindicat in data de 15 aprilie 2021), iar ap. 21, 22, 24 si 25 – apartamentele cu 2 camere (cu restul de pret care se va achita pana la data de 07 martie 2022, iar preluarea posesiei de catre sindicat se va face la data de 07 martie 2022).

Va transmitem in atasament OFERTA COMPLETA sejur 2021 a acestor apartamente care este adresata urmatoarelor categorii de membrii de sindicat: membrii Sindicat PMT (inclusiv colaboratorii sindicatului si membrii de sindicat pensionati); membrii FNSA si CNS Cartel Alfa; membrii altii decit FNSA si CNS Cartel Alfa.

Va rugam sa faceti cunoscuta oferta colegilor din sindicat, prin afisare la sediul institutiei”, se precizează în comunicare.

De asemenea, persoanele care vor transmite atașat cererii de rezervare și formularul 230 (prin care redirecționează o parte din impozitul pe venit către sindicat) vor avea prioritate la rezervarea sejururilor solicitate sindicatului.

Prețurile pentru membrii de sindicat încep de la 1.500 de lei pentru un sejur de 7 zile în luna august și de la 1.000 de lei în septembrie, în funcție de apartamentul ales. De remarcat este faptul că locuri libere mai sunt doar după data de 6 septembrie. Prețurile sunt mult mai mici decât cele cu care se închiriază alte apartamente din clădirea Sunny Lake Apartments, care pornesc de la 2.000 de lei pentru un sejur de 4 zile.

