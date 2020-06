Situația dezastruoasă din cauza restricțiilor de trafic, la Aeroportul Internațional Timișoara. 94% din personal este în șomaj tehnic, iar traficul aerian a scăzut cu 99%

Directorul Aeroportului Internațional “Traian Vuia” din Timișoara, Dan Idolu, caracterizează situația instituției ca fiind “dezastruoasă” pe fondul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Idolu spune că 94 la sută din personal este în șomaj tehnic și deja există un plan de restructurare, iar traficul aerian a scăzut cu 99%.

“Noi am funcționat ca o societate comercială pe acțiuni, pe principii economice și neavând venituri, începând din 20 martie, sau 90 la sută s-au redus veniturile, este evident că este o situație dezastruoasă”, a declarat Dan Idolu, arată news.ro. Potrivit directorului Aeroportului din Timișoara, traficul aerian a scăzut cu 99% în această perioadă.

“Traficul a scăzut undeva la 99 la sută, veniturile 91,2 la sută, în funcție de lună, începând cu luna martie, unde am avut 67 la sută scăderea veniturilor, a urmat aprilie și mai dezastru, care continuă și în această perioadă din luna iunie. Chiar dacă s-a deschis, de exemplu, traficul din 18 mai până în 31 mai, să luăm ca exemplu cursele Timișoara – București, compania Tarom efectuează aceste curse, dacă anul trecut erau undeva la 2.000 de pasageri pe zi pe curse interne, acum media este de 84 de pasageri. Chiar dacă se deschid cursele, inerția este foarte mare și concluzia nu poate fi decât că perspective imediate de mai bine nu există. Tocmai de aceea este foarte important să nu mai existe restricții de trafic. Este important să urmărești persoana vulnerabilă, nu avionul, ca să fim și noi în rândul țărilor vecine nouă, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Ungaria, în care de pe aeroporturile Sofia, Belgrad și Budapesta se operează. Și acum, cetățenii români merg la Budapesta, zboară, vin rutier acasă, deci nu cred că e o metodă de a închide Aeroportul Timișoara, de a restricționa zborurile, benefică din punct de vedere sanitar”, a susținut Idolu.

Directorul de la Aeroportul Timișoara a afirmat că 94% din personal se află în șomaj tehnic, dar că cele mai mari probleme financiare abia de acum înainte vor veni. “La ora actuală, 93-94% din personal este în șomaj tehnic, am suspendat toate contractele de servicii, de lucrări, mai puțin cele de investiții, mai ales cele din fonduri europene și am păstrat o oarecare lichiditate financiară astfel încât să supraviețuim până la 30 iunie. Așa am programat și am reușit. După 1 iulie nu știu ce va fi. (…) Deci problemele financiare acute se vor manifesta în lunile iulie, august, septembrie. Suntem ca orice societate comercială care nu are venituri, chiar dacă a redus cheltuielile să supraviețuim 4 luni cât nu am încasat, chiar dacă am făcut aceste eforturi, nu înseamnă că sunt o soluție pentru moment. Soluția aceasta a fost de a supraviețui până în 30 iunie, după 1 iulie nu mai știu”, a mai precizat Idolu.

Dan Idolu a făcut deja și un plan de restructurare de personal. “Am făcut și un plan de restructurare de personal, dar moderat. Este o măsură care iarăși nu a fost explicitată sută la sută și avem temeri, aceea a subvenționării șomajului tehnic care a funcționat bine până acum, cel puțin AJOFM-ul local a rambursat banii foarte repede, dar nu știm dacă de la 1 iunie se subvenționează șomajul tehnic fie 41,5%, dar e aberant să chemăm oameni la lucru să beneficieze societatea de 41,5% dacă nu au de lucru. Aceste reglementări trebuie să fie foarte clare sau precise”, a mai declarat Idolu.

