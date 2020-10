Situație incredibilă, de cruzime față de animale, la Timișoara. Pisoiași furați și aruncați într-un canal

O situație incredibilă, de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor, s-a întâmplat la Timișoara, marți 6 octombrie 2020, cu patru pisoiași, de numai câteva săptămâni.

Anișoara ne-a spus, miercuri 7 octombrie, întreaga poveste prin care ea a trecut: ”Un vecin hain și fără suflet mi-a furat pisoiașii din fața apartamentului, marți 6 octombrie, de pe strada Zlatna nr 1, din Timișoara, în timp ce eram la serviciu, și i-a aruncat într-un canal lângă uzina de apă.

Pisoii au fost fătați, într-o boxă părăsită de lângă casa mea, iar eu atunci i-am auzit plângând. Eu iubesc foarte mult animalele și nu am putut să rămân indiferentă.

M-am dus cu o vecină și un vecin, am deschis boxa și i-am găsit acolo părăsiți de mama loc, flămânzi și disperați. Pisica – mama lor – o fi murit, călcată de vreo mașină. E clar, că mureau, dacă mai stăteau nehrăniți. I-am luat acasă și i-am pus într-o cutie, în fața ușii la intrarea în apartamentul meu, la demisol unde locuiesc.

Totul a fost bine o lună. Pisoii erau fericiți, stăteau liniștiți împreună, iar eu aveam grijă de ei, le dădeam mâncare și lăptic.

Spre disperarea mea, marți 6 octombrie, când am ajuns acasă, seara, pisicuțele dispăruseră. Când am venit de la serviciu nu mai erau în cutie, în fața ușii mele. O vecină mi-a spus că le-a văzut acolo pe la prânz, dar eu când am ajuns la ora 19.00, nu mai erau.

Vă dați seama că am intrat în panică. Nu îmi venea a crede că cineva le-a luat fără să îmi spună. Împreună cu o vecină, am căutat pisicuțele prin cartier, inclusiv pe malul Begăi, până la podul Dacilor, spre piața Badea Cârțan. Până după ora 21.00, am tot căutat. Eram disperată, fiindcă îmi era milă de bietele pisicuțe ca nu cumva să le fi omorât cineva.

Spre surprinderea mea, miercuri 7 octombrie, prietena mea le-a văzut pe facebook fotografiate, toate patru pisicuțe, puse într-o cutie. Mi-a spus adresa unde erau. O tânără, Iasmina, căruia îi mulțumesc pe această cale, a găsit pisicuțele pe malul râului Bega aruncate. I-a fost milă de ele și le-a luat acasă. Le-a fotografiat și le-am pus pe facebook, dacă cineva le dorește să le înfieze.

Atunci eu i-am lăsat telefonul, iar Iasmina, tânăra miloasă și sufletistă, m-a sunat. Așa am reușit să îmi recuperez pisoiașii”, a povestit Anișoara, miercuri 7 octombrie 2020.

Ce spune legea, privind protecția animalelor?

Maltratarea, schingiuirea, mutilarea animalelor, uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, sunt infracțiuni potrivit legii. Cel găsit vinovat riscă închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală între 1.200 lei și 120.000 lei. De asemenea, vinovatul poate primi interdicția de a deține animale pentru o perioada de la un an la 5 ani.

Conform legii nr. 205 din 2004 actualizată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă,

a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept; b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) rănirea sau schingiuirea animalelor; f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților.

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

