Smithfield Foods contribuie cu 2 milioane USD la eforturile de ajutorare a populației afectate de criza din Ucraina

Smithfield Foods, Inc. a anunțat astăzi donații în valoare totală de 2 milioane USD destinate eforturilor de ajutorare a cetățenilor din Ucraina și a celor care caută refugiu în zonele învecinate. Ca răspuns la escaladarea violențelor din Ucraina, Smithfield va extinde eforturile de asistare a celor afectati și de relocare a refugiaților în curs de desfășurare prin intermediul operațiunilor sale din Europa Centrală prin oferirea a câte 250.000 USD către fiecare dintre următoarele organizații non-profit:

Rețeaua Globală a Crucii Roșii , inclusiv Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC) și Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC), care oferă asistență imediată și sprijin în recuperare pe termen lung, precum și servicii umanitare esențiale în Ucraina și în țările învecinate, inclusiv adăposturi temporare, consiliere, servicii de sănătate și provizii.

Save the Children/Organizația Salvați Copiii, o organizație la nivel global care oferă ajutor umanitar copiilor și familiilor acestora din Ucraina și din regiune, inclusiv alimente, apă, truse de igienă precum și sprijin psihosocial și ajutor financiar.

World Central Kitchen (WCK), o organizație non-profit de ajutorare în cazul crizelor umanitare, climatice și comunitare la nivel mondial ce oferă în acest moment asistență refugiaților din sudul Poloniei, România, Republica Moldova și Ungaria și care colaborează cu restaurante din Ucraina pentru a oferi mese calde tuturor celor care au nevoie.

”La fel ca întreaga lume, ne simțim umili și profund mișcați de rezistența poporului ucrainean”, a declarat Shane Smith, Președinte și Director Executiv al Smithfield Foods. ”În ultimele săptămâni, membrii echipei noastre din Europa Centrală s-au mobilizat pentru a oferi ajutor cetățenilor ucraineni. Suntem extrem de mândri de inițiativele pe care familia noastră Smithfield le-a întreprins în apropierea granițelor și ne angajăm să continuăm să sprijinim și să amplificăm acțiunile lor de binefacere.”

Amprenta globală a Smithfield cuprinde operațiuni în șapte țări din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Marea Britanie, Ungaria, Polonia, România și Mexic. De la începutul violențelor, la sfârșitul lunii februarie, Smithfield Europa – societățile Smithfield Polonia (Animex și Agri Plus), Smithfield România, Smithfield UK și Mecom din Slovacia și Ungaria – au oferit sprijin dedicat membrilor echipei ucrainene și refugiaților din regiune, asigurând transport, cazare, locuri de muncă și alte tipuri de asistență. În plus, Smithfield Europa s-a angajat în oferirea de donații de proteină animală către cantinele sociale și adăposturile temporare din regiune. Împreună, aceste eforturi de ajutorare în curs de desfășurare se vor ridica la aproximativ 1 milion USD sub formă de contribuții în bunuri.

”În mijlocul celei mai mari crize a refugiaților din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, facem tot ce putem pentru a ajuta, începând cu membrii echipei noastre ucrainene”, a declarat Luis Cerdan, Vice-președinte Executiv Smithfield Foods, Operațiuni pe Europa.” Întrucât majoritatea refugiaților s-au refugiat în țările limitrofe Ucrainei, unde sunt localizate operațiunile noastre, simțim o responsabilitate sporită la nivel de Smithfield Europa de a oferi sprijin integrat în această perioadă tragică.”

În fiecare an, Smithfield contribuie cu milioane de dolari și donații în bunuri la nivel mondial pentru a sprijini combaterea foametei, educația și dezvoltarea comunităților locale. Puteți afla mai multe detalii despre angajamentul continuu al Smithfield de a ajuta comunitățile în care trăiesc și lucrează angajații săi, prin accesarea acestui link.

Comentarii din partea partenerilor Smithfield de ajutorare în caz de dezastru:

Mercy Chefs: ”Achiziționarea și livrarea de alimente și provizii pentru refugiații ucraineni din România și de peste granița cu Ucraina are un impact mai mare decât orice altceva am făcut până acum”, a declarat Gary LeBlanc, fondator și Director Executiv al Mercy Chefs. ”Această donație incredibilă din partea Smithfield Foods ne permite să ajutăm mii de refugiați care fug din Ucraina și să le livrăm alimente celor care au rămas în Ucraina. Suntem extrem de recunoscători tuturor celor de la Smithfield Foods pentru oportunitatea de a-i ajuta pe oamenii din Ucraina.”

Save the Children: ”Organizația Salvați Copiii este extrem de recunoscătoare companiei Smithfield Foods pentru sprijinul acordat în această perioadă de criză din Ucraina”, a declarat Luciana Bonifacio, Director de Dezvoltare a Afacerilor, Save the Children.” Acest parteneriat va contribui la protejarea copiilor de orice pericol și la satisfacerea nevoilor urgente ale copiilor și familiilor acestora care se află în mare pericol în Ucraina și în regiunile învecinate.”

World Central Kitchen: ”Organizația World Central Kitchen este recunoscătoare pentru sprijinul și încrederea Smithfield în misiunea noastră. Ne împărtășesc astfel convingerea că o masă servită este mai mult decât o hrană, este o speranță și un semn că există persoane cărora le pasă”, a declarat Jason Collis, Vice-președinte al WCK. ”Sprijinul acesta ne va permite să continuăm să oferim mese proaspete și reconfortante ucrainenilor care își părăsesc casele, precum și celor care rămân în țară.”

