Șocant! Munți de gunoaie în curtea Colterm

O situație șocantă: munți de gunoaie în curtea Colterm! Această poză a fost realizată de un cititor și ne-a trims-o la redacție, miercuri 26 octombrie, însoțită de următorul text:

”Mormanele de gunoaie sunt din curtea Colterm din Calea Șagului. Acolo este o stație de sortare a Colterm, unde gunoaiele sunt aduse de Retim. După sortare, Colterm trebuie să le ducă la deponeul de la Ghizela. De câteva zile, nu se mai face sortarea, iar Retim nu mai are unde să depoziteze gunoaiele”.

Noi am am vrut să verificăm situația și am luat un punct de vedere despre această chestiune surprinzătoare de la cele două societăți.

Colterm ne-a transmis următoarele: ”Stația de sortare a deșeurilor municipale este (încă) în administrarea Colterm. Da, traseul gunoaielor este acesta: Retim le colectează, le aduce în stație, unde se face sortarea, apoi se face transportul acestora către Ghizela, respectiv valorificarea reciclabilului și a RDF-ului. Au fost câteva sincope cu transporturile către Ghizela, aceastea au fost însă soluționate, iar cei doi transportatori asigura livrările către Ghizela. Evident că nu există un raport de 1:1 și mai apar și probleme în funcționarea unor utilaje sau întârzieri cauzate de trafic, însă fluxul deșeurilor prin Stația de Sortare se desfășoară constant”, este mesajul administratorului special al Colterm, Cristian Amza, joi 27 octombrie 2022.

Ce spune Retim?

”După cum credeam, inclusiv colegilor le este greu să determine locația sau incinta din interiorul căreia au fost realizate pozele trimise. Dacă este să ne orientăm după mesajul însoțitor, iar acestea au fost realizate în curtea stației de sortare din calea Șagului, atunci este vorba despre incinta furnizorului Colterm. Noi nu avem stații de transfer (pe care să le deținem și gestionăm) în zona respectivă. De asemenea, după cum am mai spus, atunci când deșeurile menajere se colectează, acestea sunt mai întâi transportate la stația de sortare pentru verificarea obligatorie a compoziției, pentru a se evita posibilă apariție a neconformităților. Nouă nu ni s-a întrerupt serviciul de preluare al deșeurilor până în prezent. Dar dat fiind faptul că nu ține de gestiunea noastră directă și nu putem vorbi despre activitatea colegilor de la Colterm, cel mai indicat este să luați legătura și cu aceștia pentru a vă oferi detaliile sau răspunsurile necesare!”. Fiindcă situația este tulburătoare, a intrat pe fir și Garda de Mediu Timiș, care verifică situația.

