Societatea lugojeană de apă-canal “Meridian 22” a intrat în procedură de insolvență

Tribunalul Timiș a decis, vineri, intrarea societății lugojene de apă-canal “Meridian 22” în procedură de insolvență. Totodată, instanța a desemnat ca administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Zenit Management S.P.R.L. – Filiala Timiș. Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, spune că nu a putut salva “Meridian 22” deși a încercat, astfel că societatea va ajunge, inevitabil, la desființare. “Este o veste tristă, după ce, în ultimii 30 de ani și ultima societate locală deținută public, pornește pe drumul insolvenței. După desființarea activității de termoficare și după lichidarea Salprest (societatea de salubritate), din păcate, Meridian 22 va ajunge, inevitabil, la desființare. Sunt adeptul organizării anumitor servicii publice – cele de importanță majoră și cele nerentabile pentru societățile private – prin intermediul unor entități deținute public. Sunt convins că ne putem organiza astfel încât să satisfacem foarte bine nevoile publice și să funcționăm fără pierderi. Nu am putut salva Meridian 22. Regret acest lucru. Am încercat, însă datoriile uriașe, penalitățile care vor curge neîncetat și starea proastă a infrastructurii de apă-canal, ne-au lăsat practic fără o altă opțiune. De astăzi vom putea însă plăti la timp salariile și substanțele necesare tratării apei. Încă de ieri am ajuns la o înțelegere cu furnizorul de energie electrică, astfel încât furnizarea de energie electrică nu va mai fi întreruptă. Am creat o altă societate. Vom transfera treptat activitățile legate de infrastructura de apă-canal către noua societate. Am alocat sume consistente pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei noi stații de epurare și pentru întocmirea unei documentații în vederea modernizării / refacerii integrale a principalei uzine de apă a orașului. Am alocat de asemenea sumele necesare realizării a peste 5.000 de branșamente și a înlocuirii a tot atâtea contoare de apă. Tot astfel am alocat sumele de bani necesare achiziționării de utilaje pentru noua societate, care urmează să realizeze branșamentele. Din păcate, resursele financiare fiind limitate, va trebui să majorăm tarifele la apă și canal, astfel încât să asigurăm un ritm constant al investițiilor. Încă nu am identificat sursele de finanțare pentru noua stație de epurare ori pentru noua uzină de apă. Așteptăm deciziile UE și ale Guvernului cu privire la viitoarele finanțări”, a anunțat primarul Lugojului.

Comentarii

comentarii