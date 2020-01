Societatea lugojeană „Meridian 22”, amplu program de investiții în 2020

După ce la sfârșitul anului trecut a obținut licența de operare a rețelelor de apă și canalizare în Lugoj, conducerea societății lugojene „Meridian 22” și-a propus pentru anul 2020 un program de investiții prin care să reducă pierderile cauzate de numeroasele avarii, precum și implementarea unui program pentru plata facturilor on-line. „În prezent, societatea este în faza de implementare a unui sistem informatic pentru plata facturilor. Va fi ca o interfață între noi și utilizatorii noștri, în sensul că acum am făcut primii pași prin listarea facturilor cu cod de bare. Am cumpărat imprimante performante și aparate de împlicuire, care ne dau posibilitatea de a trimite toate facturile de apă și canal către consumatorii finali. E un mare pas înainte!”, a anunțat Florin Iovescu, directorul SC „Meridian 22”, menționând că societatea lugojeană nu va face un contract cu Poșta Română, livrarea facturilor urmând să fie făcută de către angajații societății, de la compartimentul comercial. „Sunt undeva la 7.000 de facturi către utilizatorii de la case, iar la blocuri avem contracte individuale cu circa 5.000 de lugojeni, plus încă circa 600 de persoane juridice, iar ca asociații avem un număr de 540 de facturi. Implementarea acestui sistem informatic este un pas în față, pentru ca oamenii să-și poată efectua plățile și on-line, de acasă și să scurteze timpul care se pierde la noi în casierie. Acest contract este încheiat cu firma Telekom pe o valoare de circa 70.000 de euro și am reușit să facem acest contract pe o perioadă de trei ani, chiar dacă resursele noastre sunt limitate, iar valoarea este mare”, a precizat Florin Iovescu. Directorul societății lugojene a mai declarat că viitorul SC „Meridian 22” este condiționat de procesele investiționale, care trebuie să fie consistente, având în vedere numeroasele avarii care, în prezent, consumă foarte multe resurse financiare. „De gândim la viitor, dar avem o serie foarte mare de vulnerabilități. Foarte multe resurse financiare sunt înghițite de avariile zilnice pe care le avem. Nu este zi să nu avem trei avarii, care consumă foarte multe resurse de combustibil, de manoperă, piese care trebuie achiziționate și multe altele. Viitorul acestei societăți, care aparține lugojenilor, este condiționat de procesele investiționale, care trebuie să fie consistente. Vorbim aici de darea în folosință a noi foraje, achiziția de noi generatoare, precum și pompe verticale de 90 de kilowați, care să conducă la reducerea consumului de energie electrică. Acum plătim în medie câte 185.000 de lei lunar către Enel Energie, iar prin aciziționarea de pompe noi se poate diminua consumul cu circa 20% și, astfel, nu vom mai fi nevoiți să ne tot prezentăm în fața Consiliului Local și să solicităm majorări de tarife. De asemenea, ne este foarte necesară și o vidanjă nouă, dar și întreținerea sistemului de livrare a apei în stare de funcționare prin alocarea unor surse financiare importante pentru branșamente la noua rețea de apă. Este o condiție stringentă realizarea branșamentelor, pentru a putea anula rețeaua veche, care generează costuri importante cu întreținerea. În 2020 vom continua să facem facturarea pe branțament, la scările de bloc. În cursul anului trecut s-a început un proiect pilot prin care s-au achiziționat, din surse proprii, 102 contoare cu comandă la distanță pentru scările de bloc. Astfel am montat, în cartierul Ștrand, 31 de astfel de contoare inteligente și s-a descoperit o diferență de peste 400 de metri cubi de apă consumată, față de citirile date lunar de către asociații și de consumatorii cu contracte individuale. Dacă punem câte scări de bloc sunt, se pot obține aproape 50.000 de lei lunar, fără TVA, iar contorizarea s-ar amortiza singură. Restul de 71 de contoare, din cele achiziționate, vor fi montate în cartierul Micro III și pe Splaiul 1 Decembrie. De asemenea, vrem ca prin resurse proprii să mai dotăm încă 250 de scări de bloc cu contoare noi. Investițiile sunt necesare, pentru că fără un plan serios de măsuri coerente și concrete societatea „Meridian 22” nu va putea să supraviețuiască pe piața livrării apei. Depinde doar de noi, lugojenii…”, a declarat Florin Iovescu.

Comentarii

comentarii