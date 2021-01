Șofer inconștient din Mehedinți, pe contrasens pe strada Buziașului. A fost la un pas să provoace un accident grav

Mai multi soferi au tras o sperietura zdravana, luni, pe strada Buziasului din Lugoj dupa ce s-au trezit pe contrasens cu o masina inmatriculata in judetul Mehedinti.

Individul care a iesit de sub pasaj nu si-a mai continuat drumul pana la sensul giratoriu pentru a se intoarce in oras si a virat brusc la stanga cu intentia sa urce pe pod. Barbatului nu i s-a parut nimic iesit din comun ca pe cele doua sensuri circulau masini dintr-o singura directie si a incercat sa isi continue drumul. Doi dintre soferii aflati in trafic au fost surprinsi de intentia olteanului si au evitat in ultimul moment un accident. Soferii i-au explicat barbatului ca drumul are doua benzi dar un singur sens si l-au convins sa intoarca masina, inainte sa provoace un accident.

