Șoferul Primăriei Dumbrăvița, depășire “criminală” pe șoseaua de centură a Timișoarei – video

In data de 3 noiembrie, in jurul orei 15, soferului Primariei Dumbravita a fost surprins pe soseaua de centura a Timisoarei, in zona Giarmata Vii, efectuand depasiri absolut „criminale”, peste linia dubla continua, punandu-i in pericol pe ceilalti participanti la trafic.

Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui autoturism aflat pe aceeasi banda de mers, putin mai in spate, iar din imagini se poate vedea incalcarea flagranta a regulilor din Codul Rutier, cu Dacia Duster nr. TM-03-PDU.

Contraventie clara ca lumina zilei, care, potrivit legislatiei in vigoare, se sanctioneaza cu suspendarea permisului pentru 60 de zile si o amenda cuprinsa intre 870 si 1.160 lei.

Dupa ce politistii de la Serviciul Rutier al IPJ Timis vor viziona acest videoclip, dar este de asteptat ca soferul sa ramana pieton pentru 60 de zile.

E posibil ca IPJ Timis sa aplice anticipat regulile unui proiect de modificare a Codului Rutier, aflat inca in dezbatere parlamentara, care spune ca soferii pot depasi si pe linie continua, obstacole de orice natura, „oprite, stationate sau care se deplaseaza cu viteza mai mica de 30 km/h, doar daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m”, scrie impactpress.ro.

