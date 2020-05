Soiurile românești de grâu au învins seceta, la SCDA Lovrin. Deficitul de apă a fost până la 1 metru adâncime

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin a avut două piedici mari de trecut în primăvară anului 2020: starea de urgență cu epidemia de Covid19 și seceta. Directorul Marinel Horablaga spune că SCDA Lovrin a trecut cu bine peste amândouă, până în 7 mai, deşi seceta a fost mai periculoasă şi a creat unele probleme.

Soiurile românește au învins seceta

”Am depășit Covid19, fără evenimente și infectări. Oricum noi am luat toate măsurile de precauție. Am avut mijloacele de protecție la angajați – măști și dezinfectanți – așa cum au cerut ordonanțele militare și medicii și am reușit să trecem cu bine. Noi am lucrat zi de zi. Nu am stat acasă. Am activat chiar 24 din 24 de ore când a fost nevoie. Infectarea nu putea avea loc în câmp. Ne-a păzit Dumnezeu și nu am avut niciun eveniment în stațiune. COVID19 nu ne-a blocat activitatea. Ne-a mai încurcat uneori cu o deplasare sau alta, dar am ieșit bine în final”, a explicat Horablaga. Pentru campania agricolă 2019 -2020, SCDA Lovrin are 2.200 hectare cultivate cu culturi de toamnă și primăvară, afectate mai mult sau mai puţin de secetă. Sațiunea are la Oradea o platformă experimentală de câteva sute de ha pentru ameliorarea grâului unde seceta a făcut ravagii în proporţie de 30%, la fel şi cele 100 de ha din Gottlob Timiș. De ce culturile nu sunt aşa lovite de secetă la SCDA Lovrin? Horablaga a explicat: ”Soiurile românești de grâu au rezistat foarte bine la secetă. Au simțit stresul hidric, dar nu așa grav. De asemenea porumbul este răsărit și floarea la fel. Au rezistat. Au învins lipsa apei. În perioada 4 – 6 mai, a plouat în zona Lovrin, iar seceta a mai fost diminuată, dacă mai continua, efectele ei ar fi fost grave. Însumat a plouat în jur de 10 litri pe metru pătrat. Este puțin. Înainte de această ploaie am analizat deficitul de apă din sol la SCDA Lovrin și era de un metru adâncime. La cereale de toamnă au fost probleme cu lema și cu gândacul păros la rapiță, dar au fost date tratamentele la timp și am trecut cu bine. A avut loc și un atac de rozătoare la rapiță în iarnă datorită condițiilor climatice. A fost secetă iar șoarecii sau înmulțit”.

Demonstrații live din câmp transmise online

Horablaga preconizează că, din cauza epidemiei de Covid19, în 2020 evenimentele specifice de vară din câmp vor fi mai restrânse și se va apela la varianta online. La începutul lunii iunie va avea loc o demonstrație agricolă live din câmp, dar prezentată pe facebook. ”Ne adaptăm condițiilor actuale, mai ales că fermierul este ancorat în tehnologia modernă. Mai există o variantă. Să fie organizată o întâlnirea pe teren, dar să se desfășoare două – trei zile, iar fermierii să fie chemați pe rând în număr mic așa cum preconizează legea pentru a se evita infecția cu Covid19”, spune Horablaga. În 2020, el speră ca ISTIS să îl omologheze și pe cel de al doilea soi de grâu numit Getic, pe lângă soiul Dacic omologat în 2019. În 2020 soiul Dacic va fi pe piață, iar în 2021 și sămânță de soiul Getic, care se află pe câmp în cultură și a învins seceta. La Lovrin, SCDA are 650 de ha de grâu, peste 100 de hectare de ovăz de toamnă, 100 de ha de orz, 600 de ha de porumb, 50 de tare de lucernă, 36 ha de loliu, 300 de tare de floarea soarelui, 44 de ha de cânepă, 100 de ha de rapiță, dar și platforme cu ovăz și mazăre de primăvară și de hrișcă

