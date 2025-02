Soluții eficiente de energie regenerabilă, prezentate la UPT în cadrul unui proiect norvegiano-român

Centrul de Conferințe al UPT a găzduit joi, 6 februarie 2025, deschiderea unui workshop pe tema tranziției spre energia verde, în cadrul unui proiect derulat de Universitatea Ostfold din Fredrikstad în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara, cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE), în cadrul competiției „Bilateral Cooperation in the Green Transition”.

Coordonatorii proiectului sunt prof.univ.dr.ing. Lucian Miheț, din partea Universității Ostfold, fost cadru didactic al UPT, stabilit acum în Norvegia, care a prezentat, în deschiderea evenimentului, „Tranziția energetică și Pactul Verde European”, și conf.univ.dr.ing. Cristian Vașar din partea Universității Politehnica Timișoara, care a prezentat proiectul de cooperare bilaterală pentru promovarea soluțiilor eficiente de energie regenerabilă în tranziția verde.

Obiectivele proiectului includ întărirea relațiilor bilaterale și derularea unei colaborări pe termen lung, promovând oportunități educaționale și contribuind la dezvoltarea cooperării academice dintre Norvegia și România. Proiectul își mai propune creșterea gradului de conștientizare referitor la tranziția spre energia verde și promovarea cooperării dintre entitățile norvegiene și române (universități, companii, părți interesate) în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice în clădirile verzi, e-transportului, digitalizării și decarbonizării. Pentru a asigura o dezvoltare durabilă, se pune accent pe creșterea cunoștințelor și competențelor studenților și tinerilor cercetători privind sursele de energie regenerabilă, sistemele de stocare a energiei, vehiculele electrice, folosind soluții eficiente bazate pe algoritmi AI și alte instrumente dedicate.

Proiectul, având o valoare totală de 125.150 euro, conține o serie de activități derulate în ambele universități:

workshop destinat îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor privind energia regenerabilă, stocarea energiei și eficiența energetică, în Fredrikstad, la partenerul norvegian;

școală de iarnă adresată studenților, cu tematică axată pe energia regenerabilă, modalități de stocare a energiei, respectiv conceptul de clădiri verzi eficiente energetic, cu diverse cursuri susținute de profesori de la ambele universitati partenere;

workshop vizând aspecte de actualitate din domeniul Tranziției Verzi, cu prezentări scurte pe diverse teme de real interes, de la energia curată produsă din hidrogen, soluții inovative bazate pe peleți, economie circulară/reciclare de resurse și până la povești de succes și aplicații software bazate pe AI și Machine Learning, cu participarea unor specialiști din industrie, profesori, studenți și tineri cercetători din mediul academic.

demonstrații de laborator și vizite la companii locale de profil;

prezentarea unor programe software, frecvent folosite în aceste domenii de activitate, ca unelte digitale importante.

Comentarii

comentarii