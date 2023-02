Sorin Grindeanu confirmă implementarea rotativei guvernamentale în luna mai

Sorin Grindeanu nu prea se gândește la varianta în care ”rotativa” guvernamentală nu va avea loc, din diferite motive. Prezent la Timișoara, el a spus că nu crede că își va asuma cineva stricarea unei majorități de 70% din parlament, alternativa ar fi alegerile anticipate.

„Avem un protocol semnat în noiembrie 2021 care spune că un an şi jumătate avem prim-ministru de la PNL cu vicepremier de la PSD, celălalt an şi jumătate premier de la PSD şi vicepremier de la PNL. O înţelegere între principalele forţe politice din ţară. Eu nu cred că există semne de întrebare din acest punct de vedere. Acum declaraţii politice am făcut mulţi în diverse perioade. Dar aici vorbim de o înţelegere şi o voinţă pe care cele patru grupuri le-au exprimat. Eu nu cred că e cineva în această ţară care să dorească să strice această stabilitate dată de o coaliţie dată de o coaliţie de 70% din Parlament”, a declarat, la Timișoara, Sorin Grindeanu.

Ce soluie poate apărea dacă nu se trece la schimbarea primului ministru? Alegerile anticipate, e un proces democratic, spune reprezentantul PSD.

„Nu există nici cel mai mic semnal de acest tip. Din contră, am văzut declaraţia premierului care a spus că va respecta protocolul şi lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu sunt semne de întrebare. Hai să facem un brainstorming să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar întâmpla rotativa. Vedeţi altă soluţie decât alegeri anticipate?! Nu-i nimic nedemocratic dacă sunt alegeri anticipate. Este un instrument cât se poate de democratic. După luna mai premier va fi Marcel Ciolacu”, a mai subliniat Grindeanu.

Conform protocolului, Transporturile, unde ministru este Grindeanu, ar urma să treacă la PNL. Întrebat ce minister i s-ar potrivi, oficialul nu a dorit să răspundă, dar a precizat că nu e neapărat ca el să și rămână ministru.

Comentarii

comentarii